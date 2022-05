Main ContentPlaceholder

Hyvinvointi | Minä väitän

Migreenin ja mielen­terveyden häiriöiden välillä on yhteys – Asian­tuntija kertoo, mistä on kyse

Migreeniin on yhdistetty etenkin masennusta ja ahdistuneisuushäiriöitä. Mitä vaikeampi migreeni on, sitä suuremmalla osalla potilaista on mielenterveyden häiriöitä, kertoo neurologian erikoislääkäri Emilia Tauriala.

Yli puolet migreenipotilaista täyttää jossain vaiheessa ahdistuneisuushäiriön kriteerit, sanoo neurologian erikoislääkäri Emilia Tauriala.

Juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta. Neurologian erikoislääkäri Emilia Tauriala: ”Migreeni on todella yleinen vaiva, joka aiheuttaa kipua ja haittaa toimintakykyä. Toistuvat päänsärkykohtaukset voivat olla jopa lamauttavia ja vaikuttaa elämään suuresti.