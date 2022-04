Main ContentPlaceholder

Hyvinvointi | Koronavirus

Herkästi tarttuva omikron on jyllännyt jo kuukausia, mutta osa ei ole vieläkään sairastunut korona­tautiin – Yli­lääkäri Asko Järvinen kertoo, mistä se voi johtua

Koronavirusta on ollut liikkeellä jo pari vuotta, mutta osa suomalaisista on säästynyt tartunnalta. Ylilääkäri Asko Järvisen mukaan sille on ainakin viisi mahdollista selitystä.

Ylilääkäri Asko Järvisen mukaan on todennäköistä, että joidenkin ihmisten genetiikka antaa suojaa koronatartunnalta.