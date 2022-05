Rakennekynsien tekemisessä käytetään valmisteita, jotka voivat osaamattomasti käytettyinä aiheuttaa herkistymistä. Selvitimme, mitä on hyvä tietää kynsistudiota valitessaan.

Näyttävät ja huolitellut kynnet alkavat houkuttaa, kun katselee pitkän talven pieksämiä käsiään. Jos hankkisi rakennekynnet?

Etenkin isoissa kaupungeissa erilaisia kynsisalonkeja on joka toisella kulmalla. Rakennekynnet saisi sormiinsa helposti ja nopeasti – joissain paikoissa myös hyvin edullisesti.

Enää pitäisi tietää, mihin kynsipalveluihin voi tarttua luottavaisin mielin.

Kysyimme asiantuntijoilta, mitä on hyvä tietää, ennen kuin ottaa rakennekynnet.

Kauneudenhoitopalveluiden tarjoajille ei ole Suomessa erikseen tutkinto- tai pätevyysvaatimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka vain voi ryhtyä tekemään rakennekynsiä.

”Kynsibisnes on niin villi kuin bisnes voi olla”, sanoo kokenut kauneusalan yrittäjä Ulla Leppäkoski-Juvonen.

Leppäkoski-Juvonen toimii Suomen Kosmetologiyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan kosmetologi ja kynsimuotoilija ja on työskennellyt kauneusalalla 30 vuotta. Hän myös kouluttaa kynsimuotoilijoita ja tuo maahan rakennekynsituotteita.

Kynsialalla toimii Leppäkoski-Juvosen mukaan sekä kouluttautuneita että itseoppineita palveluntarjoajia. Koulutustaustan merkitys tulee hänen mukaansa esiin etenkin siinä, miten hyvin tekijä osaa huolehtia hygieniasta ja asiakkaan turvallisuudesta.

Rakennekynsiä tehtäessä käytetään valmisteita, jotka voivat osaamattomasti käytettyinä aiheuttaa herkistymistä.

Rakennekynsi tehdään oman kynnen päälle akryylimassasta. Jos tiettyjä akrylaattiyhdisteitä joutuu iholle märkänä, ne voivat aiheuttaa herkistymistä ja kosketusallergiaa.

Kosketusallergia aiheuttaa hankalaa ihottumaa, kertoo ihotautien erikoislääkäri Maria Pesonen Työterveyslaitoksen ammatti-ihotautien poliklinikalta. Hänen mukaansa akrylaateille voi herkistyä kerrasta tai toistuvan altistumisen seurauksena.

”Kosketusallergia voi tulla kenelle vain. Kaikki eivät herkisty akrylaateille, ja on mahdotonta tietää, kuka herkistyy”, Pesonen sanoo.

Työterveyslaitoksella on meneillään hanke, jossa laaditaan ohjeita akrylaattien aiheuttamien ihottumien ja hengitystiesairauksien ehkäisemiseen.

Kosketusallergia on pysyvä, joten sen ennaltaehkäisy on tärkeää. Kovettumattomat eli märät kynsimateriaalit eivät saa Pesosen mukaan päästä iholle suoraan eivätkä esimerkiksi tahriintuneilta pinnoilta.

Geelitekniikalla tehtävät rakennekynnet muotoillaan geelistä, joka kovetetaan LED- tai UV-valon alla. Akryylitekniikalla valmistettavat rakennekynnet muotoillaan käyttämällä akryylinestettä ja -jauhetta, ja ne kovettuvat ilman vaikutuksesta.

Kouluttautunut kynsimuotoilija osaa Leppäkoski-Juvosen mukaan varoa valmistusaineiden joutumista iholle ja poistaa aineet iholta välittömästi, jos niin käy.

Mistä muusta vastuullisen tekijän tunnistaa?

Leppäkoski-Juvonen neuvoo kiinnittämään huomiota kahteen asiaan. Ensimmäinen on tekijän koulutus. Toinen on hänen käyttämänsä tuotesarja.

Molempia kannattaa kysyä suoraan, Leppäkoski-Juvonen sanoo.

”Koulutettu kynsimuotoilija kertoo osaamisestaan mielellään ja kiertelemättä.”

Kynsimuotoilijoita ja kynsiteknikkoja kouluttavat esimerkiksi tietyt valtuutetut tuotesarjojen maahantuojat. Yhtä universaalia koulutusta alalle ei ole.

Leppäkoski-Juvosen mukaan vastuullinen kouluttaja testaa osaamisen näyttökokeessa. Jos kynsisalongin seinällä on diplomi suoritetusta koulutuksesta, Leppäkoski-Juvonen varmistaisi kouluttavan tahon olemassaolon vielä googlaamalla.

Taustat voi tarkastaa myös rakennekynsien tekemisessä käytettävien tuotteiden osalta, Leppäkoski-Juvonen neuvoo.

Luotettavia ovat hänen mukaansa maailmanlaajuisesti tunnetut tuotemerkit, jotka on tarkoitettu ammattikäyttöön (for professionals only) ja joiden maahantuoja on tiedossa.

Valmistaja ja maahantuoja ovat vastuussa siitä, että tuotteet ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia ja käyttäjälle turvallisia eivätkä esimerkiksi sisällä kiellettyjä ainesosia.

Brändittömien tai esimerkiksi Aasiasta tuotujen tuotteiden ongelma on Leppäkoski-Juvosen mukaan se, ettei kukaan ota vastuuta siitä, onko purkissa sitä, mitä sen kyljessä luvataan.

Varoitusmerkkejä ovat Leppäkoski-Juvosen mukaan rakennekynsien hyvin halpa hinta tai jopa alle tunnissa luvatut kynnet.

”Hyvin harva pystyy tekemään hyvää ja turvallista työtä alle tunnissa.”

Erittäin halpa hinta saattaa Leppäkoski-Juvosen mukaan viitata siihen, ettei tekijällä välttämättä ole käytössään ammattilaiselle tarkoitettuja tuotteita tai välineitä tai että toiminta ei ole muutoin vastuullista.

” Hoitopiste ja käytetyt välineet pitää puhdistaa jokaisen asiakkaan jälkeen.

Kynsipalveluita tarjoaa kirjava joukko, sanoo myös Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Kaisa Hiltunen. Hän tekee terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia muun muassa kauneushoitoloihin.

”Usein jo ovelta näkee, millä tasolla hygienia on. Siisteyskäsityksiä on monenlaisia”, Hiltunen sanoo.

Siisti tila, puhtaat välineet ja riittävä ilmanvaihto kertovat Hiltusen mukaan hyvästä hygieniasta. Sen sijaan hoitopöydille kertynyt krääsä, tuoleille leijaillut kynsipöly tai geelilakkaroiskeet kielivät puutteellisesta siivouksesta.

Hoitopiste ja käytetyt välineet pitää Hiltusen mukaan puhdistaa jokaisen asiakkaan jälkeen. Tämä estää mahdollisten virusten ja bakteerien leviämisen.

Välineet pitää pestä mekaanisesti ja desinfioida, kuumuuden kestävät välineet myös steriloida. Puhtaat ja likaiset välineet, kuin myös tekstiilit, kuuluu säilyttää erillään toisistaan.

”Lisäksi tekijän tulee pestä ja desinfioida kätensä ja käyttää hansikkaita sekä pyytää myös asiakasta pesemään kätensä.”

Ilmanvaihto on Hiltusen mukaan tärkeää siksi, että rakennekynsiä viilatessa syntyvä ja mahdollisia herkistymisoireita aiheuttava pöly poistuu huoneilmasta.

Pölyjen ja hajujen poistamista tehostavat esimerkiksi erillinen ilmanpuhdistin tai hoitopöydän yllä oleva kohdepoisto.

Jos hygieniassa tai olosuhteissa on puutteita, terveystarkastaja neuvoo ja ohjeistaa niiden korjaamiseksi. Mahdollista terveyshaittaa epäiltäessä tarkastaja antaa korjauskehotuksen ja määräajan vikojen ja puutteiden korjaamiselle.

Mikäli puutteita ei korjata, terveysviranomainen antaa määräyksen, jonka noudattamista voi tehostaa uhkasakolla.

Valtaosa kynsipalveluiden tarjoajista noudattaa Hiltusen mukaan hyvää hygieniaa.

Helsingin kaupungin terveydensuojeluun tulee vuosittain muutamia valituksia kynsihoitoloista. Useimmiten syynä on välineiden puutteellinen puhdistaminen, niiden puhdistaminen esimerkiksi wc-tiloissa tai voimakas kemikaalien haju.

Juttua varten on taustahaastateltu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastajia Annina Nyholmia ja Terhi Tauriala-Rajalaa.