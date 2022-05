Rahan seuraaminen ei ole helppoa, mutta yritetään, kirjoittaa Riku Rantala kolumnissaan.

EU kasaa Venäjälle öljypakotteita, jarruttajista huolimatta. Muistatteko, kuka viimeksi jarrutti kaikin tavoin ”vapautta rakastavan maailman toimia viheliäisen tyrannin kaatamiseksi”?

Sehän oli Sveitsi, joka rahoitti Hitlerin sotakonetta – ainakin näin syytti Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt vuonna 1945 kirjeessään Sveitsin presidentille.

Ilman sveitsiläisten pankkien apua Hitlerin armeijat olisivat luhistuneet paljon aikaisemmin ja satojen tuhansien ihmisten henki olisi säästynyt, kirjoitti Sorbonnen ja Geneven yliopistojen sosiologian professori Jean Ziegler vuoden 1998 kirjassaan ”The Swiss, the Gold and the Dead”.

Follow the money. Tämän kuolemattoman repliikin Syväkurkku sanoo tutkivalle journalistille Bob Woodwardille Watergate-skandaalista kertovassa elokuvassa.

”Seuraa rahaa”. Siten Woodward löytäisi skandaalin todelliset taustavoimat.

Rahan seuraaminen ei ole helppoa – siitä pitävät huolen sekä sodan sumu että veroparatiiseilla tienaava kansainvälinen finanssilobby – mutta yritetään.

Kirjailija ja entinen Nokia-pomo Tomi T. Ahonen laski Twitterissä vakuuttavasti, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan kuluttaa Putinin sotakassaa puoli miljardia dollaria päivässä.

Mutta myös on arvioitu, että pelkästään länsimaiden energiaostot lihottavat samaa kassaa päivittäin sotakulujakin isommalla summalla – yli 660 miljoonalla dollarilla päivässä.

Ennen Venäjän hyökkäystä sen keskuspankilla oli rahaa ja kultaa jemmassa ehkä 640 miljardia dollaria. Siitä länsimaat ovat nyt saaneet jäädytettyä lähes 300 miljardia.

Muun muassa siksi rupla heikkenee ja hinnat kohoavat Venäjällä kohisten. Pakotteet toimivat.

” Syntipukki löytyy samasta osoitteesta kuin 80 vuotta sitten.

Mutta entä jos – tai valitettavasti kun – Venäjä löytää öljylleen ostajat EU:n ulkopuolelta?

Syntipukki löytyy samasta osoitteesta kuin 80 vuotta sitten, kun länsivallat saivat painostettua Sveitsin pankit jäädyttämään natsien varat vasta toisen maailmansodan lopulla.

Nyt Stanfordin yliopiston tutkijaryhmä ehdottaa, että pankit pakotettaisiin pistämään kaikki maailman öljykaupoista tienatut rahat sulkutileille, jotta Venäjä ei pääsisi niihin käsiksi. Follow the money.

Tämä olisi vähintä, mitä kansainvälinen pankkijärjestelmä voisi tehdä sen jälkeen, kun nimenomaan se on mahdollistanut Putinin Venäjän koko korruptoituneen konkkaronkan nousun viimeiset 20 vuotta.

Kirjoittaja on toimittaja, kirjailija ja tv-tuottaja, jonka ikävä velvollisuus on myös muistuttaa Yhdysvaltain käyttäneen Irakin sotaan 2003–2014 suorina kustannuksina 824 miljardia dollaria.