Paikka oli hämmentävimpiä, mitä ole koskaan nähnyt, kirjoittaa Riku Rantala kolumnissaan.

Saammeko kollegani Tunna Milonoffin kanssa kiittää hengestämme brasilialaista byrokratiaa?

Tätä olen viime päivinä miettinyt, kun olen lukenut uutisia: kokenut brittitoimittaja Dom Phillips ja alkuperäiskansojen asiantuntija Bruno Araújo Pereira katosivat Amazonin sademetsään. Luultavasti heidät on tapettu.

Phillips on aiemmin pistänyt Brasilian äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron lujille ympäristölakien heikentämisestä.

Pereira puolestaan on entinen alkuperäiskansojen suojeluviraston virkamies, joka on saanut pitkään uhkauksia Amazoniassa operoivilta metsureilta ja kaivostyöläisiltä.

Phillips ja Pereira on nähty viimeksi elossa Atalaya do Nortessa – samassa luojanhylkäämässä viidakkokauppalassa, jossa aikoinaan Tunnan kanssa jumitimme byrokratian rattaissa.

Atalaya on kaukana kaikesta. Se on Amazonin sivuhaaran, Rio Javarin viimeinen piste, johon niin kutsuttu sivistys on ulottanut limaiset lonkeronsa – ja samalla ainoa laillinen reitti Javarin laaksoon, alkuperäiskansojen suojelualueelle.

Sinne meille oli myönnetty matkustuslupa pääkaupunki Brasíliassa.

Mutta Atalayassa lupamme yhtäkkiä evättiin. Aika pysähtyi.

” Joka päivä kävimme kysymässä lupaa, jota ei koskaan tullut.

Paikka oli hämmentävimpiä, mitä olen koskaan nähnyt: kauppa-asioillaan poikkeavia metsästäjä-keräilijöitä koristeellisine kasvomaalauksineen, läheisten Kolumbian ja Perun rajojen houkuttelemia salakuljettajia kittaamassa jokivarren räkälöissä.

Joka päivä kävimme kysymässä lupaa, jota ei koskaan tullut.

Joka päivä selitykset vaihtelivat: eräs heimo kuulemma suunnitteli murhaamistamme myrkkynuolilla. Toinen heimo taas kostaisi meille, koska BBC:n kuvausryhmä ei ollut koskaan toimittanut lupaamaansa perämoottoria.

Viikon jälkeen ymmärsimme, että meidän halutaan häipyvän.

Nyt sadat alkuperäisväestöön kuuluvat ovat saapuneet viidakosta Atalayaan osoittamaan mieltään presidentti Bolsonaroa vastaan ja vaatimaan viranomaisia tehostamaan Phillipsin ja Pereiran etsintöjä.

Näyttää vahvasti siltä, että kadonneiden kohtaloksi eivät ole koituneet kuvitteelliset heimojen myrkkynuolet tai sotanuijat, vaan ne lukemattomat tahot, jotka hyötyvät Amazonin luonnonvarojen ryöstöstä – toiminnasta, jota presidentti politiikallaan määrätietoisesti edistää.

Amazoniassa on käynnissä uhkapeli, jossa panoksena ovat ilmastokriisin syveneminen ja lajien joukkotuho.

Jokainen alueelta raportoiva taho on uhka, kun alkuperäisväestön äänet halutaan vaientaa. Koko planeetan olisi vihdoin syytä pistää Bolsonaro kuriin.

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija, tv-tuottaja ja kirjailija, joka vieraili dokumenttimatkalla Amazoniassa marraskuussa 2008.