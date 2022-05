Ulosteen­karkailu on yllättävän yleinen vaiva – Häpeän vuoksi se voi jäädä hoitamatta, vaikka apu­keinoja olisi

Rektoseele eli emättimen takaosan laskeuma voi aiheuttaa ulosteenkarkailua. Osa vaivasta kärsivistä ei hae apua, vaikka se vaikuttaa elämänlaatuun.

Ulosteenkarkailu on vielä virtsankarkailua paljon hävetympi vaiva.

Virtsankarkailusta puhutaan jo varsin yleisesti. Kaikkia synnytysikää lähestyviä ja varsinkin sen ohittaneita naisia muistutetaan lantionpohja­lihas­treenistä. Erityisesti synnytyksen jälkeen harjoittelua pitäisi tehostaa.

Ulosteenkarkailusta sen sijaan puhutaan vielä paljon vähemmän. Sen suurin aiheuttaja on peräsuolen laskeuma ja rektoseele eli emättimen takaosan laskeuma.

”Se tarkoittaa, että raskauksien, synnytysten ja ikääntymisen seurauksena emättimen yläosan kiinnitys löystyy ja emättimen takaseinän kohdalle suoleen tulee pussi. Sen seurauksena uloste menee pussiin eikä suuntaudu peräaukkoa kohti. Tässä vaiheessa joutuu aina ponnistamaan enemmän, jolloin tilanne vain pahenee”, kertoo gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Matti Kairaluoma Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Rektoseele on vain naisten vaiva, joka kulkee usein yhdessä gynekologisten laskeumien, kuten emättimen etuseinän laskeuman eli kystoseelen kanssa. Kairaluoman mukaan neljäsosalla naisista, joilla on ulosteenkarkailua, on myös virtsankarkailua.

”Pirkanmaalla kyseltiin muutama vuosi sitten ihmisiltä ulosteenkarkailusta. Vain noin kolmasosa siitä kärsivistä on kertonut vaivasta lääkärille”, Kairaluoma sanoo.

Se kertoo siitä, että vaivaa hävetään. Samalla siitä aiheutuu paljon sosiaalista haittaa ja elämänlaatu heikkenee. Se on turhaa, sillä valtaosa hoitoon hakeutuvista saa apua tilanteeseensa.

Ulosteenkarkailua arvioidaan olevan 5–12 prosentilla suomalaisista jossain elämänsä vaiheessa. Yleisempää se on naisilla. Kirjallisuudessa sanotaan, että synnytyksessä syntynyt sulkijalihasvaurio olisi yleisin syy ulosteenkarkailulle, mutta Kairaluoman oman kokemuksen mukaan tavallisin syy on nimenomaan peräsuolen laskeuma.

Ulosteenkarkailu johtuu tässä tapauksessa siitä, että ponnistamisen seurauksena peräsuoli irtoaa emättimen yläosasta. Kun suoli tuppeutuu lähelle peräaukon kanavaa, laukeaa sulkijalihaksessa refleksi, joka avaa peräsuolen kanavan ja uloste karkaa. Sen seurauksena heikkenee sisempi sulkijalihas, joka normaalisti sulkee peräaukon. Refleksi jää siis ikään kuin päälle ja peräaukon kanava ei sulkeudu kunnolla.

Miehilläkin on peräsuolen laskeumaa, mutta ei rektoseeleä.

Kun peräsuoli laskeutuu ja pullistuu peräaukosta ulos, puhutaan peräsuolen prolapsista. Tapauksista vain viitisen prosenttia on miehillä. Heillä ulosteenkarkailuun on yleensä muita syitä, kuten leikkausten jälkitiloja tai joidenkin toimenpiteiden jälkeisiä rakenteellisia ongelmia. Esimerkiksi peräsuolen syöpäleikkauksen jälkeen voi tulla erilaisia ulostamisongelmia.

Emättimen takaosan laskeumaan vaikuttaa jonkin verran perimä. Toisilla emätintä ylhäällä pitävät sidekudokset heikkenevät herkemmin kuin toisilla. Venyvämmät sidekudokset alkavat pettää aiemmin.

Joidenkin tutkimusten mukaan emättimen kiinnityskudokset heikkenevät jossain vaiheessa noin 40 prosentilla synnyttäneistä naisista.

Raskaus ja synnytys voivat aiheuttaa myös lantion hermojen venytysvaurioita, joka voi aiheuttaa ulostamisvaikeuksia. Lisäksi merkittävä ylipaino ja pitkään jatkunut ummetus voivat lisätä riskiä laskeumille.

Kairaluoman mukaan parasta ehkäisyä vaivalle on, että lantion seudun ja erityisesti lantionpohjan lihakset ovat hyvässä kunnossa.

”Sillä pystyy paljon helpottamaankin oireita, jos niitä on jo ehtinyt tulla”, hän sanoo.

Mitä paremmassa kunnossa lantionpohjanlihakset ovat jo ennen synnytystä, sen pienempi riski laskeumien syntymiselle on.

Myös suolen toiminta on tärkeää, joten kuitupitoinen ruokavalio ja riittävä juominen ovat hyväksi. Ne ehkäisevät ummetusta. Myös suolen toimintaan vaikuttavia ravintovalmisteita ja lääkkeitä on saatavilla, ja liikunta sinänsä aktivoi suolen toimintaa.

Jos liikunta, ruokailuun tehdyt muutokset tai lääkkeet eivät auta, voi kokeilla suolisuuhtelua tai anaalitampoonia, joka toimii peräaukossa samoin kuin tavallinen tampooni emättimessä.

Fysioterapiasta on hyötyä monille. Fysioterapeutti voi ohjata oikeanlaisiin jumppaliikkeisiin tai antaa esimerkiksi biopalautehoitoa, jossa eräänlaisen anturin avulla saa palautetta lantionpohjan lihasten aktiivisuudesta. Samalla niiden vahvistaminen helpottuu.

”Lähes 40 prosenttia saa helpotusta vaivaansa ilman toimenpiteitä”, Kairaluoma kertoo.

Hänen mukaansa jopa leikkaushoitoon jo ohjatuista potilaista 30–40 prosenttia ei lopulta tarvitse leikkausta, vaan heidät ohjataan muiden hoitomuotojen avulla hallitsemaan oireitaan oikein hyvin muilla keinoilla.

Joskus päädytään leikkaukseen.

Jos peräsuolen laskeuma on lievä, riittää pieni, peräaukon kautta tehtävä leikkaus. Lievissä tapauksissa ulosteenkarkailuoiretta voidaan joskus hoitaa pistämällä täyteainetta, hyaluronihappoa peräaukon kanavaan.

Jos peräsuolen laskeuman ja rektoseelen oireet ovat voimakkaat eivätkä parane elämäntapamuutoksilla ja muilla hoidoilla, voidaan laskeumaa korjata isommalla leikkauksella. Silloin pullistunut peräsuoli nostetaan omalle paikalleen ja kiinnitetään ompeleella tai verkolla niin, ettei se pääse enää laskeutumaan. Valtaosalla näistä potilaista sulkijalihaksen toiminta palautuu entiselleen.

Osaa vaikeasta ulosteenkarkailusta kärsivistä potilaista voidaan hoitaa myös neuromodulaatiohoidolla, jossa alaselän hermojuureen asennetaan elektrodi. Sen avulla lantiopohjan hermoihin annetaan sähköärsytystä, joka korjaa tuhoutuneita hermoyhteyksiä aivojen kuorikerroksen ja lantionpohjan hermojen välillä.

