Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija pohtii, miten oman lapsen kiusaamistapausta voisi ratkoa rakentavasti. Jutun lopussa voit ehdottaa omaa kysymystäsi palstalle.

HS:n lukija kirjoittaa:

Lapseni on joutunut koulukiusatuksi ja on äärimmäisen yksinäinen. Olen menettänyt yöunenikin ja tunnen voimattomuutta, kun mietin lasta koulussa, ulkopuolisena ja yksin. Minun on vaikea keskustella opettajan kanssa ärtymättä, vaikka tiedän, että ärtyminen ei auta asiaa. Miten voisin opetella puhumaan vaikeasta ja tunteita herättävästä aiheesta kiihtymättä?