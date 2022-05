Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija pohtii, mitä menettämisen pelolle voi tehdä.

HS:n lukija kirjoittaa:

Miten löytää voimia lähteä ihan hyvästä avioliitosta, jossa on mukavaa yhdessä ja arki toimii – mutta suhde on muuttunut ystävyydeksi? Olen 35-vuotias ja olemme olleet yhdessä yli kymmenen vuotta. Lapsia meillä ei ole, mutta on muita yhteisiä unelmia, joista moni on toteutunut. Kuitenkin oikeastaan koko suhteemme ajan meillä on ollut ongelmia halujen eriparisuudessa ja yleisesti läheisyyden tarpeessa. Alkuvuosina tämä ei tullut niin selkeästi esille, koska alkuhuuma kantoi.