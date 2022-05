Kun korona alkaa väistyä, saattavat muut virukset ärhäköityä. Nyt pohditaan, aiheuttavatko tavanomaiset virukset ihan uudenlaisia oireita.

Britanniassa yli sata pikkulasta on sairastunut outoon, akuuttiin maksatulehdukseen. Yksittäisiä tapauksia on raportoitu myös muista Euroopan maista, kuten Ruotsista, Tanskasta ja Irlannista. Suomessa tapauksia ei ole todettu.

Euroopan ulkopuolella tapauksia on raportoitu Yhdysvalloista ja Japanista. Tapauksia on todettu maailmanlaajuisesti yhteensä noin 450, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina julkaistussa tiedotteessaan. Myös HS kertoi aiheesta.

Ilta-Sanomat kertoi Ruotsin yhdeksästä tapauksesta.

HS kysyi asiantuntijalta, mitä sairaudesta juuri nyt tiedetään.

”Kukaan ei varsinaisesti vielä tiedä mistä näissä tapauksissa on kysymys, koska kyseessä on tuore havainto ja kaikki on oikeastaan vasta spekulaatiota”, sanoo uuden lastensairaalan infektioylilääkäri Tea Nieminen.

Lapsilla on ollut tyypillisiä maksatulehduksen oireita: ihon kellastuminen, oksentelu, ulosteiden muuttuminen vaaleiksi, ripuli, pahoinvointi ja väsymys. Osa sairastuneista on tarvinnut sairaalahoitoa, ja pienelle osalle on jouduttu tekemään maksansiirto.

Sairastuneista suurin osa on 2–5-vuotiaita, eikä keneltäkään heistä ole löydetty tunnettuja maksatulehduksia aiheuttavia A-, B- tai C-hepatiittiviruksia. Yhteyttä koronavirukseen tai koronavirusrokotteeseenkaan ei ole todettu.

Isolla osalla sairastuneista on ollut aiemmin adenovirus.

Adenoviruksia on useita ja eri tyypin virukset voivat eri aikoina aiheuttaa erilaisia oireita.

Tavallisimmin adenovirus aiheuttaa pikkulapsille ylähengitystieinfektion ja hyvin tyypillisesti myös nielurisatulehduksen, mutta tietyt adenovirukset aiheuttavat lapsille myös ripulitautia.

Muutama vuosi sitten Suomessa kiersi adenovirus, joka aiheutti kaikenikäisille paljon hankalia silmätulehduksia.

”Ymmärtääkseni näillä nyt kuvatuilla potilailla olisi ollut tyypillisesti suolisto-oireita aiheuttava adenovirus, mutta tästä kuulemme ehkä myöhemmin”, Nieminen sanoo.

Adenovirus on Niemisen mukaan virus, jota kiertää väestössä tyypillisesti läpi vuoden, eikä aiheuta esimerkiksi influenssalle tyypillisiä epidemiapiikkejä. Maksa-arvot voivat hieman kohota kenellä tahansa lapsella, joka on infektion vuoksi sairaalahoidossa, niin myös adenoviruksen vuoksi hoidossa olevilla.

Tyypillinen maksatulehduksen aiheuttaja adenovirus ei kuitenkaan ole eikä maksa-arvoja siksi sen yhteydessä yleensä seurata säännöllisesti.

Hepatiittivirusten lisäksi maksatulehdus voi tyypillisesti kehittyä joidenkin muidenkin virustautien kuten mononukleoosin eli Epstein–Barrin viruksen aiheuttaman taudin takia. Nämäkin ovat yleensä taudinkulultaan hyvälaatuisia, ja menevät itsestään ohi.

”Myös näissä nyt raportoiduissa tapauksissa suurin osa lapsista on toipunut hyvin”, Nieminen sanoo.

Rajuoireinen maksatulehdus eli hepatiitti on lapsella erittäin harvinainen.

Suomessa lapsen maksansiirtoon joudutaan Niemisen mukaan pari kertaa kolmen vuoden aikana.

Niemisen mielestä Suomessa ei tarvitse olla huolissaan tilanteesta, mutta sitä tietysti seurataan nyt tarkasti.

Julkisuudessakin on jo esitettyä arviota, että tilanne voi liittyä koronapandemiaan liittyvän poikkeustilan väistymiseen. Nieminen pitää sitä periaatteessa loogisena, jos epäillään, että hepatiitin aiheuttaja olisi infektio.

”Koronan aikana kaikkia lapsille infektioita aiheuttavia viruksia on ollut liikkeellä vähemmän”, Nieminen sanoo.

Kun ihmiset jälleen liikkuvat enemmän, on myös erilaisia viruksia taas liikkeellä enemmän. Silloin tartuntoja väistämättä tulee runsaasti. Osalle lapsista ei ole päässyt syntymään vastustuskykyä monille aika tavallisillekaan viruksille. Niemisen mukaan esimerkiksi Suomessa viime syksynä pyörinyt poikkeuksellisen raju hengitystieinfektioita aiheuttanut rs-virusepidemia oli esimerkki tällaisesta ilmiöstä.

Kausi-influenssakin on Niemisen mukaan tullut meille vasta nyt loppukeväästä, kun se yleensä sairastetaan jo alkuvuodesta.

"Nyt influenssakin on lopulta tullut Pohjolaankin jostain päin maailmaa”, hän sanoo.

Adenovirusta ei kuitenkaan Niemisen mukaan ole meillä ollut tänä keväänä mitenkään poikkeuksellisen paljon.

Toukokuun alkuun mennessä Britanniassa lasten varmistettuja maksatulehdustapauksia oli yhteensä 163. Niemisen mukaan on mielenkiintoista, että tapauksia on erityisen paljon juuri Britanniassa.

On mielenkiintoinen kysymys, miksi tautia on nimenomaan siellä.

Muissa Pohjoismaissa on ollut yksittäisiä tapauksia, Ruotsissa vajaa kymmenen ja Suomen kokoisessa Tanskassa kuusi tapausta.

Yhteiskunnassa kiertävien herkästi tarttuvien virusten leviämistä niille alttiissa väestössä ei voi estää. Tilanteeseen ei pystytä toistaiseksi sen kummemmin varautumaan, koska näiden lasten maksatulehdusten syntymekanismia ei edes vielä tunneta.

"Tilanne on jännittävä, mutta kukaan ei tällä hetkellä tiedä tarkkoja vastauksia”, Nieminen summaa.

”Tilannetta kuitenkin seurataan herkeämättä.”

Muun muassa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) seuraa tilannetta Euroopan unionin alueella.