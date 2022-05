Apina­rokko ei ole seksi­tauti eikä heterous suojaa tartunnalta, sanovat asian­tuntijat – ”On sattumaa, että se on levinnyt miesten bileissä”

Apinarokko ei ole leimallisesti seksitauti eikä homomiesten tauti, vaikka se on levinnyt miesten välisen seksin kautta. Kyse on lähinnä sattumasta.

Apinrokkoa on testattu ja todettu ympäri Eurooppaa, ja yksi tapaus on varmistettu myös Suomessa.

Maailman terveysjärjestö (WHO) epäilee, että viime päivinä runsaasti otsikoissa ollut apinarokko on levinnyt ihmisten välillä Euroopassa järjestetyissä juhlissa ja tapahtumissa.

Uutistoimisto AP kertoo, että tartuntaketjut näyttäisivät olevan lähtöisin Espanjassa ja Belgiassa järjestetyistä juhlista, joissa on tapahtunut seksuaalista kanssakäymistä miesten välillä.

Espanjalainen El País -uutislehti kertoi verkkosivuillaan, että Madridissa todettuja tartuntoja on jäljitetty Gran Canarialla järjestettyyn gay pride -tapahtumaan, johon osallistui toukokuussa yli 80 000 ihmistä. Viranomaiset selvittävät nyt pride-tapahtuman jälkeen todettujen apinarokkotartuntojen yhteyttä madridilaisessa saunassa tapahtuneisiin tartuntoihin.

Se, että apinarokko on nyt levinnyt homomiesten keskuudessa ja heidän suosimissaan tapahtumissa ei kuitenkaan tee taudista seksitautia eikä erityisesti homomiesten tautia.

”Apinarokkotartunta saadaan yleensä Afrikan mantereella eläimiltä, lähinnä jyrsijöiltä. Ihmisten väliset tartunnat Afrikan ulkopuolella ovat uusi juttu”, sanoo asiantuntijalääkäri Leif Lakoma Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Apinarokko ei ole aiemmin aiheuttanut laajoja epidemioita Afrikan ulkopuolella. Suomessa ensimmäinen epäilty tapaus vahvistui laboratoriotesteillä apinarokoksi helatorstai-iltana.

Lakoman mukaan apinarokon kohdalla ei puhuta seksitaudista, vaikka nyt tiedossa oleva tartuntaketju onkin liittynyt lähinnä miesten väliseen seksiin. Tauti tarttuu erityisesti siinä esiintyvien ihomuutosten kautta. Näitä iholaikkuja voi olla missä päin kehoa tahansa, myös genitaalialueella.

” Arkisissa lyhyissä kanssakäymisissä apinarokko ei tartu.

Lakoman mukaan apinarokko ei välttämättä tartu sen herkemmin miesten välisessä seksissä kuin heteroseksissäkään. Se voi tarttua ihmisestä toiseen myös muulla tavoin kuin seksikontaktissa, mutta vaatii silloin pitkään kestävän lähikontaktin. Arkisissa lyhyissä kanssakäymisissä apinarokko ei tartu.

”Ihan tarkkaa tartuntamekanismia ei vielä tiedetä. Eikä sitäkään, suojaako kondomi tartunnoilta”, Lakoma sanoo.

Tiedetään, että suurin osa tartunnoista on saatu oireilevien ihomuutosten aikana. Sen takia ohjeistetaan, että jos tartunta todetaan, niin pitäisi pidättäytyä seksikontakteista ja muista hyvin läheisistä kontaktista kunnes ihomuutokset ovat parantuneet.

Tartunnalta voi tällä hetkellä Lakoman mukaan suojautua välttämällä satunnaisia seksikontakteja. Riski saada tartunta on juuri nyt suurempi miesten välisessä seksissä, koska tartuntaketjut ovat tähän mennessä olleet miesten välisiä. Tauti voi kuitenkin tarttua myös miesten ja naisten välisissä seksikontakteissa.

”Apinarokossa korostunut tartuntariski liittyy seksikumppaneiden suureen määrään”, sanoo Hivpointin ennaltaehkäisy- ja palvelutoiminnan päällikkö Jenny Tigerstedt.

Hänen mukaansa ei ole kysymys siitä, että apinarokko tarttuisi herkemmin joissain tietyissä seksitavoissa, kuten suojaamattomassa anaaliyhdynnässä, kuten hivin kohdalla on.

”On sattumaa, että se on nyt levinnyt homomiesten seksibileissä. Ihan yhtä hyvin se olisi voinut levitä jossain muissakin seksibileissä”, Tigerstedt sanoo.

Hivpoint tiedottaa kaikkien seksiteitse tarttuvien tautien riskeistä kohderyhmilleen omien viestintäkanaviensa kautta. Samaa on Tigerstedtin mukaan tehty Euroopassa laajemminkin. Ihmisille jaetaan tietoa tilanteesta ja kerrotaan, millaisissa tilanteissa apinarokko on levinnyt. Tietoa on jaettu esimerkiksi seuranhakupalvelu Grindr:n kautta.

”Seksibileissä ei ole mitään tuomittavaa tai väärää. Annamme ihmisille ohjeita ja tietoa, miten he voivat toteuttaa seksuaalisuuttaan mahdollisimman turvallisesti”, Tigerstedt sanoo.

Koska apinarokko on nyt levinnyt homomiesten suosimissa bileissä, on Tigerstedtin mukaan vaarana, että tilannetta käytetään välineenä paheksua normien ulkopuolisia tapoja toteuttaa seksuaalisuutta.

” Apinarokkoon sairastuminen ei liity sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

”Tilanne voi lisätä syrjintää homomiehiä kohtaan. Ehkä tässä tapauksessa myös rasismia, sillä median käyttämissä kuvissa apinarokkoa olisi vain ruskeaihoisilla ihmisillä, vaikka tautia on myös vaaleaihoisilla”, Tigerstedt sanoo.

Hän toivoo, että apinarokosta tiedottaminen olisi mahdollisimman asiallista ja että tuotaisiin esiin se, ettei tautiin sairastuminen sinänsä liity sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

”Homoseksuaalisuuteen ja miesten väliseen seksiin liittyy tänäkin päivänä vielä stigma ja ihmiset kokevat syrjintää. On tärkeää, että tätä tilannetta ei käytetä aseena leimata ihmisryhmiä”, Tigerstedt sanoo.

Viranomaisten tiedotus apinarokosta on Tigerstedtin mukaansa ollut asiallista, mutta sosiaalisen median keskustelupalstat ovat asia erikseen. Hivpoint tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa THL:n kanssa.

Hivpoint seuraa yhtä lailla WHO:n ja Euroopan tartuntatautiviraston (ECDC) selvitystyötä. Tigerstedt toivoo, että tilanne menisi ohi.

”Toivotaan, että pian tarkentuu, onko kyse yksittäistapauksista vai tuleeko tästä joku pidempiaikainen vitsaus”, Tigerstedt pohtii.

