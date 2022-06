Rakenteellinen naisviha on päivänselvä tosiasia, mutta termin rehottava ryöstöviljely pönkittää patriarkaattia, kirjoittaa Laura Friman kolumnissaan.

”Vihaan ihmisiä, mutta rakastan ihmiskuntaa.”

Amerikkalaiskoomikko Larry Davidin elämänkatsomus on prikulleen päinvastainen kuin omani. Rakastan ihmisiä yksilöinä, välillä ehkä liikaakin: puolisoni arvioi joskus nuivasti, että keittäisin Putinillekin kahvit. Syyte oli järkyttävä, enkä silti voinut väittää vastaan.

Mutta ihmiskunta? Sitä kohtaan tunnen usein vihaa. Ihmisten kollektiivisesti kehittämät ja ylläpitämät järjestelmät, ilmiöt ja yhteisöt masentavat ja ärsyttävät minua päivittäin.

Nykyään se on ongelma, sillä siitä lähtien, kun naisviha-sana omaksuttiin viiteryhmäni sanavarastoon, olen tajunnut sen asettuvan ihmiskuntavihani kattokäsitteen alle – ihmiskuntaan kun kuuluvat naiset, miehet ja kaikki muutkin sukupuolet.

Ja naisvihasta en jaksaisi puhua. Miksi? Koska pelkästään viimeisen kuukauden aikana olen kuullut termin vähintään tuhat kertaa ja valitettavasti sen käyttö on usein laiskaa ja huolimatonta – sellaista, jota vihaan.

Eikö naisvihaa sitten ole olemassa? Onko muodikas sana syntynyt tyhjästä? Mitä vielä. On todellakin olemassa, eikä ole syntynyt.

Ei ole liioiteltua arvioida, että vallitseva maailmanjärjestys, lähes koko pallon läpäisevä patriarkaatti, on rakennettu monenlaisen vähemmistöjen riiston rinnalla juuri naisvihalle. Rakenteellinen naisviha on päivänselvä tosiasia, jonka läpivalaisu on yksi aikamme tärkeimmistä tehtävistä. Nostaisin tärkeysjärjestyksessä sen yläpuolelle vain ilmastokriisin.

” Oikeasti naisviha on pöyristyttäviä lähisuhdeväkivaltatilastoja ja työmarkkinoiden epätasa-arvoa.

Epämukava fakta on myös se, että olemme kukin valtakulttuurin uhreja, eli naisvihamielisiä piirteitä löytyy meistä kaikista – myös kaltaisistani muka-tiedostavista feministeistä. Siksi omien asenteiden tarkkailu on tervettä ja tarpeellista.

Tällä hetkellä kaikki leimataan kuitenkin varmuuden vuoksi sokeasti naisvihaksi. Oikeasti naisviha on pöyristyttäviä lähisuhdeväkivaltatilastoja ja työmarkkinoiden epätasa-arvoa, ja termin rehottava ryöstöviljely pikemminkin pönkittää patriarkaattia kuin ravistelee sitä.

Nyt naisvihaseulaan narahtaa niin paljon puhtaasti virheellistä tavaraa, että tärkeän käsitteen ydin sumenee. Esimerkiksi naispoliitikkojen päätösten rankkakin arvostelu? Ei naisvihaa. Minkä tahansa Instagramissa tapahtuvan pöyristely? Ei naisvihaa. Diili-voittaja Sointu Borgin some-päivitys gold digger -kulttuurin, eli elättäjämiehen jahtaamisen, arveluttavuudesta? Ei naisvihaa.

Itse arvostan naisia tarpeeksi tarkastellakseni heitä ihan yhtä kriittisellä katseella kuin miehiäkin. Se tarkoittaa, että sukupuoleen ei tarvitse viitata kritiikissä sanallakaan: esimerkiksi urpo kolumni on urpo kolumni.

Muu on naisvihaa.