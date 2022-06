Pride on firmoille huomion ja rahavirtojen hakemista ja hyvä niin

Pride-junaan hyppivät kaupalliset toimijat raivaavat tasa-arvolle tilaa, oli niiden perimmäinen motiivi mikä tahansa, kirjoittaa Laura Friman kolumnissaan.

Ei voi olla todellista.

Reagoin viime viikolla uutiseen helsinkiläisen Toni Variksen potkuista ihan kuten kaikki muutkin. Variksen mukaan eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen purki hänen työsuhteensa koeajalla, kun hän ilmoitti työpaikallaan olevansa homo. Homot voivat hakeutua töihin kilpailijalle, työeläkeyhtiö Varmaan, Varis sanoo saaneensa kommentiksi. Varma on tässä kuussa vietettävän, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustavan Priden yhteistyökumppani.

Jälkipyykki alkoi tietenkin heti, ja topakimmat vaihtoivat saman tien solidaarisuuden eleenä eläkevakuutuksensa Ilmariselta Varmalle.

Tällä viikolla kävi ilmi, etteivät kohu-uutisen tapahtumat välttämättä edenneetkään Variksen kuvaamalla tavalla, mutta niitä seurannut keskustelu oli todellisia. Some-kansa säpsähti, kun Ilmarisen syrjinnän tuominnut henkilöstöjohtaja yritti pelastaa tilanteen: hänen mukaansa Ilmarinen allekirjoittaa vähemmistöjä puoltavat arvot, mutta ei kilpaile Priden aikana näkyvyydestä Varman kanssa.

”Kilpaile näkyvyydestä?” Sitäkö Pride-tukijuus yrityksille olikin, keino kerryttää huomiota, somessa märehdittiin. RIP idealismi.

Inhorealistinen uutissähke: yritykset ovat äärimmäisen harvoin hyväntekijöitä, joka tekevät oikeastaan yhtään mitään puhtaasti arvopohjalta. Vaikka firma Priden arvot allekirjoittaisikin, kumppanuus tapahtuman kanssa on ennen kaikkea markkinointiviestintää — ei pelkän huomion, vaan myös rahavirtojen hakemista.

Onko se ongelmallista? Varmasti, mutta Priden tapauksessa tarkoitus pyhittää mielestäni keinot. Tunnen onnea jokaisesta pöyristyneestä kommenttiketjusta, jossa joku tollo ilmoittaa, että joutuu sateenkaarilogon johdosta irtisanomaan kuluttajasuhteensa siihen-ja-siihen brändiin.

Pride-junaan hyppivät kaupalliset toimijat raivaavat tasa-arvolle tilaa, oli niiden perimmäinen motiivi mikä tahansa. Siksi plussat peittoavat miinukset.

Tärkeintä on muistaa se, minkä somessa vastaani tullut neuvokas meemi tiivistää: Pridea eivät tarjoa sinulle kaljabrändit tai puhelinoperaattorit. Priden tarjoavat sinulle tiiliskiviä viskovat drag queenit ja transnaiset, yhteiskunnan tarkoituksellisesti sivuuttamia, aidsiin kuolevia homomiehiä hoitavat lesbot ja queer-naiset.

Muotoilu on teatraalinen, mutta pointti välittyy: vastuullisuuteen heränneet brändit ja me cis-tyypit olemme kuokkimassa arvokkaissa juhlissa, joissa paikkamme on nurkassa.

Ja siellä nurkassa on me liittolaiset saamme pinkkipestä kaikessa rauhassa.