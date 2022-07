Iho ilmoittaa monin konkreettisin merkein, jos auringossa on oleskeltu runsaasti. Ihovaurioita on tehokkainta ennaltaehkäistä, sillä osa niistä voi olla peruuttamattomia.

Koko talven sitä on odotettu, aurinkoa. Aurinko on kuitenkin petollinen ystävä. Vaikka auringosta on paljon hyötyä, voi auringonpaisteessa oleilusta aiheutua ihoomme pysyviäkin vaurioita.

Vakavimmillaan auringon ultraviolettisäteily lisää ihosyöpien riskiä. Itse asiassa se on tärkein ihosyövän riskitekijä. Ihosyövät yleistyvät länsimaissa voimakkaasti.

Syöpien lisäksi auringon ikävä puoli on sen ihoa vanhentava vaikutus. UV-säteily aiheuttaa myös kaihia.

Mutta kertooko iho, milloin auringossa on oleskeltu liian innokkaasti?

”Ei ole olemassa sellaista sääntöä, että jos iholle ilmestyy juuri tällainen oire, niin juuri nyt pitäisi mennä varjoon”, sanoo allergia-, iho- ja astma-asiantuntija Katariina Ijäs Allergia-, iho- ja astmaliitosta.

Iholla on hyvä muisti, sillä se ei unohda aiempia altistuksiaan UV-säteilylle. UV-säteet kertyvät ihoon koko elämän ajan ja runsaan auringossa oleilun seuraukset näkyvät ihossa usein vasta myöhemmällä iällä.

Ihotautien erikoislääkäri Maarit Vaalamo Mehiläisestä kuitenkin huomauttaa, että ihosyöpiä ja ihosyöpien esiasteita todetaan jo nuorilla aikuisilla.

Ihon palamisen moni osaa ajatella ongelmaksi, mutta edes selkein merkki liiasta auringossa oleskelusta ei näy saman tien iholla: ihon palamisen pahimmat oireet näkyvät vasta tunteja palamisen jälkeen. Vaikka yksittäinen palamiskerta ei heti välttämättä aiheuta vakavampia ongelmia, toistuvat palamiset lisäävät ihosyöpien riskiä.

Ihmisten ihot ovat myös erilaisia. Toinen palaa helposti, toinen ruskettuu helposti.

”Mutta kaikki ihot palavat, kun saavat riittävästi aurinkoa”, Vaalamo sanoo.

Yhdenlaisen ihovaurion ihollaan voi havaita melko pian auringossa oleilun jälkeen. Ruskettuminen on nimittäin seurausta auringonvalon aiheuttamasta ihosolujen vauriosta.

Ruskettumisella iho yrittää suojata soluja lisävaurioilta, mutta toisin kuin usein ajatellaan, rusketus ei suojaa ihoa mitenkään tehokkaasti. Rusketus vastaa korkeintaan aurinkovoiteen suojakerrointa neljä.

Ihoaan on syytä seurata, sillä auringon UV-säteily aiheuttaa monenlaisia ihomuutoksia, joiden kohdalla hälytyskellojen on syytä soida.

Moni osaa jo tarkkailla luomiensa muutoksia. Runsas määrä UV-säteilyä lisää riskiä sille, että luomi muuttuu melanoomaluomeksi. Erityisen haitallista on ihon palaminen lapsena.

”Jos iholle ilmaantuu uusi luomi tai muista poikkeava luomi, jos siis esimerkiksi yksi luomi on sininen tai musta ja muut ruskeita, tai jos luomi kasvaa, oireilee tai haavautuu ilman syytä, ne ovat hälytysmerkkejä”, Vaalamo sanoo.

Ihosyövistä juuri melanoomasta ollaankin usein huolissaan, sillä se on muita ihosyöpiä vakavampi. Melanoomasta on erityisesti syytä huolestua, jos ihomuutosten lisäksi on tiedossa suvun sisällä muita ihosyöpätapauksia ja jos tietää, että historiassa iho on palanut usein tai aurinkoa on otettu runsaasti ilman suojaa.

Luomien lisäksi huomio olisi syytä keskittää erityisesti niille alueille, joihin aurinko pääsee porottamaan eniten. Esimerkiksi nenään, olkapäihin, korviin, dekolteen alueelle, päälakeen, kyynärvarsiin tai kämmenselkiin.

”Jos näillä alueilla esiintyy ihomuutoksia, kuten muutoksia luomessa, ihottumaläiskiä tai epämääräistä hilseilyä, niitä olisi hyvä käydä näyttämässä lääkärissä eikä jäädä odottelemaan”, Katariina Ijäs sanoo.

Yleinen auringon UV-säteilyn aiheuttama ihovaurio on aurinkokeratoosi eli ihosyövän esiaste, joka on vaaraton, mutta joka voi kehittyä okasolusyöväksi. Jos iholta löytyy aurinkokeratooseja, on koko muu iho hyvä tarkistaa muiden ihokasvainten varalta.

Aurinkokeratoosi näyttää iholla usein ihottumalta, punakarheilta läiskiltä, joissa voi olla hilsepinta.

”Sellainen ihottumaläiskä, joka ei välttämättä ole mitenkään iso ja joka voi olla ihon värinenkin. Iho voi vähän hilseillä. Voi olla rakkulointia, punoitusta, ryhelmää tai jotain kohoumaa ihossa. Välttämättä aluksi ei edes tule miettineeksi, tarvitseeko siitä huolestua”, Ijäs kuvailee.

Jos läiskä ei lähde ihoa hoitamalla esimerkiksi kortisonivoiteella, usein kyse on aurinkokeratoosista. Tällöin sitä olisi hyvä käydä näyttämässä ihotautilääkärille.

Yleisin ihosyöpä on tyvisolusyöpä eli basaliooma.

”Se voi näkyä ihottumana, joka ei parane. Voi tulla myös finnimäisiä näppyjä, arpia tai haavaumia ilman mitään syytä. Näissä taustalla voi olla basalioomaa”, Maarit Vaalamo kuvailee.

Ihon merkkejä tarkastellessa Vaalamon puheissa toistuu usein sama asia: Jos ihoon ilmaantuu muutoksia ilman syytä, on hyvä havahtua. Lisäksi ihon tarkkailussa tärkeää on Vaalamon mukaan se, että lääkäriin on hakeuduttava heti, jos jokin ihomuutos kasvaa nopeasti.

Aurinko myös vanhentaa ihoa. Runsas auringon valo rappeuttaa ihon sidekudoksia, kollageenia ja aiheuttaa ihon ryppyyntymistä ja veltostumista.

”Ihoa vanhentavat eniten tupakka ja aurinko. Ihosta tulee ryppyinen ja nahkamainen. Voi tulla pigmenttiläiskiä, iho voi olla hyvin ahavoitunut”, Vaalamo kuvailee.

Lisäksi ihon väri voi muuttua epätasaiseksi ja täplikkääksi, siihen voi tulla muuta ihoa tummempia tai vaaleampia pilkkuja.

Ihovauriot voivat ovat peruuttamattomia. Ne välttääkseen olisi tehokkainta ennaltaehkäistä niitä.

Vaalamon mukaan suojautumisen tehon näkee selkeästi. Potilas on saattanut rampata ihosyöpien esiasteiden vuoksi vastaanotolla useasti, mutta kun suojautuminen on aloitettu, esiasteiden ilmaantuminen vähenee.

”Kun UV-indeksi on neljä, silloin viimeistään pitää aloittaa suojautuminen. Aurinkosuojavoiteita, päähine, suojaava vaatetus, aurinkolasit”, Vaalamo muistuttaa.

Vaalamo muiden ihotautilääkärien ohella suosittaa valitsemaan aurinkovoiteen, jonka suojakerroin on 50. Tähän on syynsä: Monet käyttävät aurinkovoidetta aivan liian vähän, eli vaikka aurinkovoidetta laittaisi vain kolmasosan tarvittavasta määrästä, voi suojakertoimella parantaa suojaa.