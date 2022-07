Olisivatko tekoälyn tekemät päätökset parempia kuin nykyiset, pohtii Riku Rantala kolumnissaan.

Mitä runoilija sanoisi Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuoreesta aborttipäätöksestä?

Tätä pohdin Eino Leinon syntymäpäivän kunniaksi – ja onnistuin löytämään runon, joka antaa vastauksen yhteen perimmäisistä kysymyksistä.

millaista on elämä ennen syntymää?

luulen, että kellumme kaikki

isossa kosmisessa keitossa

josta meidät vedetään johonkin munaan tai

toiseen, riippuen siitä, kuinka onnekkaita olemme

Tunnistatko tämän uuden runoilijakomeetan? Voisiko se olla viime vuonna Eino Leino -palkinnon pokannut Miia Toivio? Tai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon 2019 voittanut Jouni Teittinen?

Paljastan: todellisuudessa kyseessä on kaksi esikoisrunoilijaa.

Ensimmäinen rivi – siis kysymys – on ihmisen kirjoittama. Lopun on runoillut tekoäly. Runo on viime vuonna ilmestyneestä kokoelmasta Aum Golly, joka on palkitun kirjoittajan Jukka Aalhon ja kielimalli GPT-3:n yhteisteos.

OpenAI -tutkimusryhmän kehittämä GPT-3 kykenee syväoppimaan ja tuottamaan tekstejä, joita on hyvin vaikeaa erottaa ihmisen kirjoittamasta tekstistä. Ne ovat runoja, blogikirjoituksia tai vaikka lakitekstiä.

Oululainen Aalho on ohjannut tekoälyä, valikoinut konepoeetan runot ja kääntänyt ne suomeksi. Aalho on editoinut vain välimerkkejä tarvittaessa.

Runot ovat siis aitoja koneen ajatuksia ihmisyydestä. Aum Golly onkin samaan aikaan huvittavaa, hämmästyttävää ja pelottavaa luettavaa: tähän tekoäly kykeni jo vuonna 2021.

Tänä vuonna sosiaalisessa mediassa on ihasteltu OpenAI:n uutta Dall-e-tekoälyä, joka osaa muuttaa minkä tahansa tekstikomennon realistisen näköiseksi kuvaksi.

Uusi tekoäly on vielä liian vaarallinen julkaistavaksi kaikkien käyttöön. Aidoilta näyttävät kuvat ovat riski siinä missä niin sanotut deep faket eli tunnetuista henkilöistä väärennetyt kuvat, videot tai ääninauhat, joilla voidaan jo nyt tehdä vaikkapa sotapropagandaa.

Dall-e:n avoimessa versiossa voi sen sijaan turvallisesti ihmetellä, miltä näyttäisi Henri Matissen maalaus, jossa yrityksen johtoryhmä katselee kutistuvia liikevoittoja ja palavaa rahaa.

OpenAI:n luomuksia ihmetellessä ei voi välttyä ajatukselta, että perinteisen älymystön korvaa ehkä piankin tekoälymystö.

Voi olla, että tekoälyn ohjaamana Yhdysvaltain korkein oikeus tai globaalin luontokadon torjuntaa jarruttavat hallitukset tekisivät parempia päätöksiä. Vai tekisivätkö?

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija, kirjailija ja tv-tuottaja, jonka lempiruno Eino Leinolta on Vaalin valta.