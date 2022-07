Pitkä hellejakso on saanut monen suomalaisen käräyttämään ihonsa auringossa.

Kuuma lomasää on hellinyt niitä, jotka ovat olleet jo vapailla. Helle ja kova auringonpaiste ovat lämmittäneet Suomea juhannuksesta asti. Suomalaisten iho on kuitenkin herkkä palamaan, ja moni on siksi käräyttänyt ihonsa.

HS kysyi lukijoiltaan kokemuksia ihon palamisesta tänä kesänä.

Tuttuni selkä paloi järvellä haukea kalastaessa niiltä alueilta, jonne mies ei kehdannut pyytää miespuolista ystäväänsä laittamaan aurinkorasvaa. Hän oli levittänyt rasvan sinne minne omat kädet ylettyivät.

Lukija vastasi HS:n kyselyyn palamisesta auringossa. Kyselyssä pyydettiin lukijoita lähettämään myös kuvia, ja kyseinen kalareissulla palanut selkä näkyy tämän jutun pääkuvassa.

Nahkansa polttanut Jami Seppelin antaa luvan kuvan julkaisuun ja kertoo, että oli juhannusaattona järvellä kalassa. Hän käytti kyllä aurinkorasvaa, jossa oli suojakerroin 50, mutta ei pyytänyt kavereitaan levittämään sitä ennen kuin oli liian myöhäistä. Iho ehti palaa niiltä alueilta, joihin omat sormet eivät yltäneet.

Noin viikon kuluttua palamisesta iho alkoi Seppäsen mukaan kuoriutua. Hän joutui kuitenkin heti juhannuksen jälkeen ostamaan apteekista aloe vera -voidetta, joka auttoi ihon pistelyyn ja kutinaan.

Selkä palaa auringossa herkästi muun muassa siksi, ettei sitä yllä itse rasvaamaan. Suurimman osan vuodesta suomalaiset eivät tavallisesti ole ulkona selkä paljaana, joten rasvaaminen voi unohtua. Palaminen tapahtuu vaivihkaa eikä sitä auringossa ollessa välttämättä huomaa.

” Iso ongelma on, että ihon palaminen ei näy heti vaan viiveellä.

”Jos iho on palanut, ensimmäiseksi pitää lähteä pois auringosta ja välttää sitä niin kauan, että iho rauhoittuu”, sanoo ihoasiantuntija Katariina Ijäs Allergia-, iho- ja astmaliitosta.

Iso ongelma on, että ihon palaminen ei näy heti vaan viiveellä. Iho alkaa punoittaa vasta illalla, jos päivällä on ollut liian kauan suojaamatta auringossa.

Ijäksen mukaan iho reagoi uv-säteilyyn pikku hiljaa, ja palaminen riippuu paljon oman ihon palamisherkkyydestä.

”On hyvä opetella tuntemaan oma palamisherkkyytensä ja suojata ihonsa sen mukaan”, Ijäs sanoo.

Ihmisillä on määritelty kuusi erilaista aurinkoihotyyppiä, joista tyypit 1 ja 2 palavat herkimmin. Ijäksen mukaan kolmasosa suomalaisista kuuluu näihin kahteen herkimmin palavaan ihotyyppiin.

”Oikein herkkä- ja vaaleaihoinen voi olla auringossa ilman suojaa alle kymmenen minuuttia palamatta”, Ijäs sanoo.

Viime sunnuntaina ei tuntunut miltään noin kuuden tunnin aurinko. Kiitos aurinko! Pikkuhiljaa näkyy kuulemma jo ihosuomuja.

Jos iho on auringossa oleskelun jälkeen helakan punainen, kosketusarka ja kipeä, kannattaa ottaa tulehduskipulääkettä.

”Iho voi auringossa palaa ihan rakkuloille asti”, Ijäs sanoo.

Auringossa palaminen ei vastaa ihan yhtä pahaa palovammaa kuin jos iholle kaatuu kiehuvaa vettä tai jos törmää esimerkiksi tulikuumaan kiukaaseen.

Oikein paha auringossa saatu palovamma voi vastata toisen asteen pinnallista palovammaa, jolloin ihon pintakerros on vaurioitunut niin, että sen pitää kokonaan uusiutua, ja sen alainen kerros erittää kudosnestettä, jolloin ihoon muodostuu rakkuloita.

Palamisen aiheuttavat yleensä auringon uv-b-säteily, joka myös ruskettaa ihoa. Riski palamiseen on aina, kun uv-indeksi on kolme tai sen yli.

Palanut iho lähtee uusiutumaan ja vanha palanut iho kuoriutuu usein hilseillen pois. Uusi alta kuoriutunut iho palaa Ijäksen mukaan entistä herkemmin.

Loman viimeisenä päivänä Ibizalla sää oli pilvinen, joten en laittanut aurinkorasvaa ja menin altaalle lukemaan kirjaa useaksi tunniksi. Se oli virhe.

Iho voi palaa myös silloin, kun on pilvistä. Pilvet suodattavat uv-säteitä vain vähän. Lisäksi varjossa uv-säteilyä tulee erilaisten pintojen kautta.

”Erityisen alttiita heijastussäteilylle ovat silmät”, Ijäs sanoo.

Ne kannattaa suojata ulkona aurinkolaseilla.

Palamiseen vaikuttavat muutkin asiat kuin ihotyyppi, kuten jokin lääkitys.

”Riski esimerkiksi ihosyövälle kasvaa jokaisen palamiskerran myötä”, Ijäs sanoo.

Iho muistaa palamiskerrat koko elämän ajalta, joten lapsena ihoa pitäisi erityisesti suojata. Ohut lapseniho on aikuisen ihoa herkempi palamaan.

Pyöräretkellä rasva unohtui selästä ja ajaessa ei huomaa, että iho palaa. Kipu ja kirvely tulee kuitenkin myöhemmin. Bepanthen auttaa, ja sitä voi levittää itselle selkään esimerkiksi elmukelmulla.

Muita herkkiä paikkoja palamiselle ovat selän lisäksi korvat, nenä, dekoltee ja päälaki. Ne kannattaisi aina auringonpaisteessa suojata.

”Vaatteet, varjo ja voide”, Ijäs luettelee parhaiksi aurinkosuojakeinoiksi.

Keskipäivän aikaan uv-indeksi on korkeimmillaan, joten silloin kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää auringonpaahteessa oleskelua.

Punaista ja auringossa kipeytynyttä ihoa voi viilentää kylmillä kääreillä tai vedellä. Jotkut uskovat viilin tai jogurtin auttavan palovammoihin.

Ijäksen mukaan maitohappobakteereilla voi olla pieni myönteinen vaikutus, mutta lähinnä hapanmaitotuotteiden teho perustuu niiden viilentävään vaikutukseen. Jääkaappikylmä jogurtti viilentää ihoa mukavasti.

”Saman asian ajaa, jos levittää iholle jääkaapissa ollutta voidetta”, Ijäs sanoo.

Punoitusta voi rauhoittaa hydrokortisonia ja dekspantenolia sisältävällä voiteella. Se vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta. Dekspantenoli muuttuu iholla B5-vitamiiniksi eli pantoteenihapoksi, jota elimistö tarvitsee päällimmäisen ihokerroksen ja limakalvojen muodostukseen nopeuttaen ihottuman paranemista.

Aloe vera -geelistäkin on Ijäksen mukaan todettu olevan apua ihon viilentämisessä.

Auringossa palanut iho paranee tavallisesti kotihoidolla.

”Jos kyseessä on sylilapsi tai vanhus, kannattaa palanutta ihoa näyttää lääkärille”, Ijäs ohjeistaa.

Myös silloin on Ijäksen mukaan syytä käydä lääkärillä, jos palamiseen liittyy kuumetta tai pahoinvointia tai palanut ihoalue alkaa märkiä tai tulehtua.

”Vaarallisimpia tilanteita sattuu, jos aikuinen ihminen on humalassa tai muusta syystä nukahtaa aurinkoon”, Ijäs sanoo.

Oikaisu 4. heinäkuuta kello 15.55. Jami Seppelinin nimi on korjattu, se oli aluksi virheellisesti Jani Seppänen.

Lue lisää: Iho reagoi aurinkoon monin tavoin, ja pahimmillaan vauriot voivat olla pysyviä – Näistä merkeistä tiedät, että on syytä huolestua

Lue lisää: Iho­syöpiä hoitava lääkäri näkee vastaan­otollaan paljon potilaita, joita yhdistävät samat harrastukset – Näin suojaat ihosi vaaralliselta uv-säteilyltä

Lue lisää: Helteellä moni tekee asunnon viilentämisessä virheen – Asiantuntijat antavat kahdeksan vinkkiä, joilla kuumuus muuttuu heti siedettävämmäksi