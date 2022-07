HS:n toimittajat vinkkaavat lempikahvilansa Suomessa. Yksi niistä on erikoisuudellaan kävijänsä hurmaava teehuone Juvalla.

Tilaajille

Tässä jutussa esittelemme HS:n toimittajien vinkkaamia kahviloita ympäri Suomen. Yksi niistä on Juvalla sijaitseva Teahouse of Wehmais.

Etelä-Savossa Juvan kunnassa sijaitsee Wehmaan tila. Wehmaan kartanorakennuksen entisessä tallissa on yksi Suomen erikoislaatuisimmista kuppiloista, jonne teenjuojat eri puolilta Suomea matkaavat ainutlaatuisen kokemuksen perässä.

Kyseessä on Teahouse of Wehmais. Se on Suomen ainut teehuone-bistro, jossa teetä nautitaan paitsi perinteisissä teekattauksissa myös à la carte -annosten sivussa ja juustoja maistellessa.