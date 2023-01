Wide ContentPlaceholder

Hyvinvointi | Treeni

Voiko 7 minuuttia riittää?

7 minuutin treeni on klassikko, mutta sitä on tulkittu mediassa vuosikausia väärin. Ohjelmassa on kuitenkin yhä jujunsa, josta treenaaja hyötyy.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Fysioterapeutti Konsta Kossi laati 7 minuutin klassikkotreenistä uuden, parannellun version, jossa haastavuustasoa voi säädellä oman kuntonsa mukaan.

Lupaus on hurja: 7 minuuttia treeniä riittää. 7 minute workout -treeniohjelman mainospuheet lupaavat kohentaa verisuonten terveyttä, tehostaa aineenvaihduntaa ja polttaa rasvaa. Lisäksi seitsemän minuuttia on aika, jonka kiireisinkin uraohjus tai ruuhkavuosia elävä löytää etäpalavereiden tai lasten harrastuskuljetusten välistä.