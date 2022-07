Työehtosopimuksesta riippuen lomien siirtämiseen voi liittyä erilaisia ehtoja. Lomien siirtämistä säätelee myös vuosilomalaki.

Moni nauttii tällä hetkellä kesälomistaan, mutta samaan aikaan uusi koronaviruksen variantti huolestuttaa asiantuntijoita.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen uusi BA.5-alavariantti syrjäytti aiemman valtavariantin Husin alueella kesäkuussa. Kokonaisuudessaan tartuntojen määrä on toistaiseksi pysynyt Suomessa melko tasaisena, mutta uusi alavariantti leviää hanakasti. Uusi korona-aalto voi käynnistyä Suomessa jo ennen syksyä.

Lomailijan on hyvä huomioida, että sairastuessaan hänellä saattaa olla oikeus vuosilomapäiviensä siirtoon.

”Loma on siirrettävissä. Osaltaan loman siirto liittyy vuosilomalakiin ja osaltaan työehtosopimuksiin”, sanoo johtaja ja ylilääkäri Eva Helaskoski Työterveyslaitokselta.

Koronaviruksen kyseessä ollessa lomien siirtämisen perusteet ovat samanlaisia kuin muutenkin silloin, jos työntekijä sairastuu lomallaan tai on muuten työkyvytön. On hyvä muistaa, että eri työehtosopimuksissa voi olla erilaisia ehtoja loman siirtämiseen liittyen.

Vuosilomalaissa todetaan, että jos ”työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan”.

Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Sirkku Martti muistuttaa, että vuosilomaan kuuluu kuusi kappaletta niin kutsuttuja omavastuupäiviä. Näiltä päiviltä sairastaminen menee ikään kuin omaan piikkiin. Toisin sanoen lomaa ei välttämättä voi siirtää, jos sairastaa korkeintaan vain kuuden päivän ajan.

”Kun koronaoireista aiheutuu yli kuuden omavastuupäivän ylittävä työkyvyttömyys, niin yli meneviltä päiviltä voidaan vuosilomaa siirtää myöhemmin pidettäväksi”, Martti sanoo.

Omavastuupäivät eivät kuitenkaan ”saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan”, vuosilomalaissa todetaan.

Helaskosken mukaan perusperiaate on siis seuraava: Jos työntekijällä on lomaa neljä viikkoa, hänellä on oikeus pitää lomaa neljä viikkoa niin, ettei osa lomasta kulu työkyvyttömänä. Lomien siirto on tällöin usein mahdollista, vaikka sairastaisi alle kuusi päivää.

Jos taas työntekijällä on lomaa enemmän, esimerkiksi viisi viikkoa, hänellä on tällöinkin oikeus pitää lomaa vain neljä viikkoa niin, ettei osa lomasta kulu työkyvyttömänä. Jos työkyvyttömyys kestää alle kuusi päivää, lomien siirto ei tällöin välttämättä ole mahdollista.

Koska nykyiset koronavirusvariantit näyttäisivät aiheuttavan useille vain lieviä oireita, jotka eivät kestä useita päiviä, tällöin loma saattaa valitettavasti kulua potemiseen, Martti sanoo.

Helaskoski muistuttaa, että yleensä työnantajat ovat ohjeistaneet työntekijöitä siitä miten toimia, jos lomalla sairastuu.

Tärkeää on ilmoittaa työnantajalle, että on sairastunut. Martin mukaan ilmoitus on asiallista tehdä myös lievistä työkykyisyyteen vaikuttavista oireita, sillä jos oireet jatkuvatkin pidempään, sairauspäivät on tällöin kirjattu ylös mahdollista loman siirtoa varten.

Loman siirtoa on pyydettävä työnantajalta. Vuosilomalain mukaan pyyntö on esitettävä ”viivytyksettä”. Helaskosken mukaan ilmoitus olisi hyvä tehdä päivän tai parin päivän sisällä siitä, kun on todennut olevansa sairas.

”Muutamien päivien päästä ei voi todeta työnantajalle, että olen muuten ollut koko viikon sairaana. Ehkä ihan jokaisesta pienestä kurkun karheudesta ei pidä pyytää loman siirtoa, sillä pienessä nuhassa ei välttämättä ole työkyvytön”, Helaskoski sanoo.

Työkyvyttömyys onkin avainsana lomien siirrossa. Jos olo on sellainen, ettei pystyisi olemaan töissä ja pitäisi jäädä sairauslomalle, tällaisessa tilanteessa loman siirtäminen voi tulla kyseeseen.

Lomien siirtämiseen tarvitaan usein todistus työkyvyttömyydestä, usein siis lääkärintodistus sairauslomasta, Martti ja Helaskoski muistuttavat.

Koronapandemian aikana työpaikoilla on lisätty joustavuutta siinä, kuinka monta päivää voi olla poissa töistä vain omalla ilmoituksella. Koronavirukseen sairastuneen onkin hyvä muistaa, että lomien siirtämiseen oma ilmoitus ei useinkaan riitä.

Jos epäilee sairastuneensa lomalla koronavirukseen, on oikeutettu lomien siirtoon ja haluaisi sitä pyytää, on hakeuduttava terveydenhuollon piiriin lääkärintodistusta varten. Eri työpaikoilla tässäkin asiassa voi kuitenkin olla erilaisia käytäntöjä, jotka voi selvittää esimerkiksi esihenkilöiltä tai työpaikan sisäisistä ohjeista.

Erilaisia käytäntöjä on myös siinä, riittääkö koronavirukseen sairastumisen todisteeksi positiivinen tulos kotitestistä vai olisiko hakeuduttava viralliseen testiin.

Sekä Martti että Helaskoski huomauttavat, että jos lomalla sairastuu koronavirukseen, on ensisijaisesti huolehdittava kontaktien välttämisestä. Vasta tämän jälkeen voi miettiä lomien siirtoa.

Kontakteja on vältettävä vähintään viisi päivää oireiden alkamisesta ja niin, että ennen ihmisten ilmoille palaamista on ollut kaksi oireetonta päivää.

”Kun koronavirus tuntuu tarttuvan nyt kovin herkästi, on varmasti niin, että osalla lomasuunnitelmat menevät uusiksi. Vaikka se on harmillista, pitää kuitenkin muistaa vastuu muiden terveydestä”, Helaskoski sanoo.