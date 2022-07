Hapottoman mahan yleisin syy on mahalaukun helikobakteeri-infektio. Helikobakteeria esiintyy etenkin ikääntyneillä suomalaisilla, sanoo asiantuntija.

Gastroenterologian professori Perttu Arkkila Helsingin yliopistosta:

”Hapoton maha on terminä hieman harhaanjohtava. Tässä sairaudessa maha ei nimittäin ole yleensä kokonaan hapoton, vaan mahahapon eritys on vähäistä. Terveen mahan pH on normaalisti 1–2. Hapottomasta mahasta puhutaan silloin, kun pH on 5–6.