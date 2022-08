Työterveyspsykologin mukaan vaikeus irrottautua työstä voi olla uupumuksen oire.

HS:n lukija kirjoittaa:

Aviopuolisoni on erittäin haasteellisen ammattinsa myötä lähes aina työasioidensa parissa. Jos hän ei tee tietokoneella tai palaverissa töitä, hän miettii ratkaisuja työhaasteisiin, myös öisin. Vapaa-aikaa on vain kesälomalla, jolloin hän onneksi pystyy rentoutumaan, nukkumaan ja palaa entiseksi ihanaksi aviomiehekseni. Hän pitää valtavasti työstään ja on innoissaan siitä, mutta työtä on niin paljon, että stressi on kova. Olemme olleet yhdessä lähes 30 vuotta, lapsia ei ole. Olen tavallaan hyväksynyt tilanteemme, eli annan aviopuolisoni keskittyä työhönsä ja hoidan itse lähes kaiken kotitaloudessamme. En halua olla rasitteena miehelleni vaan tukea häntä jaksamisessa. Mieheni haluaisi luonnollisesti kertoa työasioistaan vaimolleen, mutta viimeisen vuoden aikana minun on ollut vaikea jaksaa kuunnella. Mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä?