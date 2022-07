Pelko siitä, ettei ehkä pääse edes yrittämään lasta, voi tuntua hyvin uhkaavalta. Siksi lapsihaaveista kannattaa keskustella kumppanin kanssa avoimesti, sanoo asiantuntija.

Parisuhteessa on hyvä keskustella siitä, millaisia pelkoja ja toiveita mahdolliseen vanhemmuuteen liittyy.

HS:n lukija kirjoittaa:

Miten saisin puolisoni päättämään, haluaako hän lapsia vai ei? Olen tiennyt vuosia, että haluan tulevaisuudessa saada lapsia. Puolisoni taas on aiemmin ilmaissut, ettei lapsen saaminen ole hänen elämässään mitenkään välttämätöntä. Aikaisemmin asia ei ole ollut kummallekaan niin tärkeä tai ajankohtainen, että olisimme hakeneet aktiivisesti ratkaisua, mutta hiljattain minua on alkanut painaa pelko siitä, että puolisoni haluaakin pysyä lapsettomana. Haluaisin löytää asiassa yhteisen sävelen tai edes tietää hänen mielipiteensä, jotta voin pohtia, pystynkö luopumaan yhteisestä elämästämme lapsihaaveeni vuoksi. Taustamme ovat erilaiset, sillä olen melko läheinen vanhempieni kanssa ja lapsuuteeni on kuulunut esimerkiksi suuri uusperhe. Puolisoni toinen vanhempi ei ole ollut hänen elämässään läsnä, eikä hän koe samankaltaisuutta toisen vanhemmankaan saati ainoan sisaruksensa kanssa.