Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä.

HS:n lukija kirjoittaa:

Minua mietityttävät välini tyttäreni pitkäaikaiseen miesystävään. Tyttäreni kanssa meillä on lämpimät välit, mutta vävyni ei puhu minulle koskaan mitään, paitsi moittiakseen. Hän ei katso silmiin, ei tervehdi. Olen iloinen heidän parisuhteestaan, he vaikuttavat aidosti rakastavan toisiaan. Vävyni moitteet ja vihaisuus ovat kuitenkin raskaita ja stressaavia. Yritän olla häiritsemättä häntä, ja oikeastaan luovun siksi monesta. Minun läsnäoloni, hyvin hiljainen, aiheuttaa riitoja heidän välilleen. Mietin, rajoittaakohan mies tyttärenikin elämää, sillä tyttäreni ystäväpiiri on kaventunut. Viimeksi, kun vävy moitti minua vihaisesti ja epäoikeudenmukaisesti, asetin rajat ja kerroin, että tuo ei ollut totta. Siihen asti olin pysynyt hiljaa. Minusta vaikuttaa siltä, ettei vävy kyllä puhu muillekaan isoäiti-ikäisille. Itse olen kasvanut kolmen sukupolven suurperheessä, ja tyttärenikin on oppinut pienestä pitäen olemaan isoäidin ja muiden muorien kanssa.