Millaiseksi näpräämisemme muuttuu seuraavan vuosikymmenen aikana, kysyy Riku Rantala kolumnissaan.

En ollut nähnyt mitään sellaista aiemmin: käytännössä jokainen metrovaunun matkustaja tuijotti kännykkäänsä.

Puhelimetkaan eivät olleet tuttuja nokialaisia. Kanji-kirjoitusmerkit vilisivät, ei näyttänyt matopeliltä.

”Mitä hittoa he oikein tekevät”, kysyin kaveriltamme Yoshilta.

”Ovat internetissä”, Yoshi vastasi – ja teki selväksi, että asiassa ei ollut mitään ihmeellistä Tokiossa vuonna 2004.

Mutta suomalaiselle oli: elettiin aikaa ennen älypuhelimia. Tuntui käsittämättömältä, että internetiä voisi käyttää sujuvasti ollessaan liikenteessä – ja vieläpä maan alla metrotunnelissa!

Ei mennyt kauaa, kun olimme Suomessakin kaikki kiinni puhelimissamme ihan samalla tavalla kuin ne tokiolaiset metromatkustajat. Oikeastaan kyse ei ollut niinkään älypuhelimien kehittymisestä vaan verkkojen kehittymisestä.

Otimme Japanin kiinni ja menimme ohi.

Emme oikein edes tajua, että saamme käyttää maailman mittakaavassa käsittämättömän edullista, kattavaa ja nopeaa mobiili-internetiä. Se on maailman käytetyin: 25 gigabittiä kuussa per liittymä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa luku on vajaat 7 gigabittiä.

” Verkot ovat muuttaneet arkemme peruuttamattomasti.

Monessa EU-maassa siirtyminen etätyöhön ja etäkouluun oli pandemian aikaan todella vaivalloista, koska nettiyhteydet tökkivät. Meillä Suomessa asialla ei tarvinnut juuri päätään vaivata.

Japanissakin oli verkko-ongelmia. Lisäksi mobiili-internetin käyttö on ollut siellä huomattavan kallista. Ehkä siksi tämän päivän tokiolaiset näyttävät tilastojen perusteella näpräävän kännykkäänsä huomattavasti vähemmän kuin eurooppalaiset tai amerikkalaiset.

Joka tapauksessa verkot ovat muuttaneet arkemme peruuttamattomasti.

Ruutuaika on massiivinen aikasyöppö. Esimerkiksi mediankulutuksemme, liikuntamme, unemme ja sosiaalinen elämämme ovat mullistuneet vain reilussa vuosikymmenessä.

Mutta jos muutos on ollut nyt jo mullistava, millaiseksi näpräämisemme muuttuu seuraavan vuosikymmenen aikana?

Sitä ei oikein osaa edes ajatella.

6G-verkko – joka on se seuraava mullistaja – alkaa levitä ehkä vuonna 2030. Silloin meillä ei ehkä enää ole edes kännyköitä.

Viestit, meemit ja tykkäykset kilisevät suoraan verkkokalvoillemme, kun uppoudumme metaversumiin älylasien tai jopa implanttien avulla.

On selvää, että sitten on enää turha olla huolissaan ruutuaikarajoista. Se läsnäolo, joka oli hukassa jo Tokion metrossa 2004, tulee olemaan lopullisesti menetetty.

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija, tietokirjailija ja tv-tuottaja, jonka ikääntymiseen liittyy luonnollisia luddiitin ja huolestuneen perheenisän piirteitä.