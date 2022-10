Vedenpitävän takin huollossa on yksi nyrkkisääntö: älä pese liian usein.

Lähes jokaisen vaatekaapista löytyy vedenkestävä eli kalvollinen takki. Hintaerot voivat olla suuria, ja niihin on asiantuntijan mukaan selitys.

Syksyllä vedenkestävät vaatteet tekevät kauppansa, mutta ostoksilla voi seurata hämmennys: mistä kalvollisten takkien suuretkin hintaerot johtuvat? Esimerkiksi takeissa voi olla satojen eurojen hintaero.

Yksi tunnetuimmista kalvollisten vaatteiden tavaramerkeistä on Gore-Tex. Se on rekisteröity tavaramerkki, ja moni mieltää sen laadun takeena, kun kyseessä on vedenpitävä kangas.