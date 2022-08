Monen suomalaisen arjessa on tapa, joka syövyttää hampaita sala­kavalasti – Laajakin vaurio voi olla täysin oireeton, sanoo asian­tuntija

Kun hampaiden kiille häviää, sitä ei voi enää palauttaa tai parantaa.

Jo lähes puolella suomalaisista aikuisista on hammaseroosiota. Myös nuorten hampaiden eroosio näyttää lisääntyneen, kertoo hammaslääketieteen tohtori Viivi Alaraudanjoki.

Eroosiossa eli hampaiden syöpymisessä hammaskiille ensin pehmenee ja sen jälkeen liukenee ja häviää. Rispaantuneet, terävät ja läpikuultavat etuhampaiden kärjet kielivät yleensä hampaiden eroosiovauriosta. Jos hampaissa alkaa näkyä laakeita, kellertäviä laikkuja, on eroosio jo pitkällä.

Alaraudanjoki työskentelee Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) alueylihammaslääkärinä Oulussa ja on tehnyt hammaseroosiosta väitöskirjan, joka on julkaistu vuonna 2018.

Eroosiota aiheuttavat sekä vatsahapot eli refluksitauti, närästys tai runsas oksentelu että happamat ruoat ja juomat.

”Suuhun palaavat vatsahapot kuluttavat kiillettä kaikkein voimakkaimmin eli aiheuttavat eniten eroosiota, mutta väestötasolla suurimmalla osalla syynä ovat happamat juomat ja ruoka”, Alaraudanjoki sanoo.

Syynä hammaseroosion yleistymiseen on todennäköisimmin se, että erilaisten kiillettä kuluttavien hiilihapollisten ja happamien juomien käyttö on lisääntynyt.

Virvoitusjuomien lisäksi eroosiovaurioita aiheuttavat mehut, useimmat maustetut kivennäisvedet, smoothiet, urheilu- ja energiajuomat sekä osa alkoholijuomista. Myös happamat elintarvikkeet, kuten happamat karkit ja etikkaa sisältävät tuotteet ovat haitallisia.

Alaraudanjoen mukaan jatkuva happamien juomien lipittely yhden kesäloman aikana ei vielä tuhoa hammaskiillettä, mutta esimerkiksi pitkällä aikavälillä säännöllinen happamien juomien tai pientenkin alkoholiannosten juominen on yhteydessä hampaan kiilteen kulumiseen.

”Monet alkoholijuomat ovat happamia, kuten siiderit ja juomasekoitukset”, Alaraudanjoki sanoo.

Alkoholi myös kuivattaa suuta, jolloin syljeneritys vähenee. Sylki taas suojaa hampaan kiillettä, joten kaikki juomat ja ruoat, jotka vähentävät syljeneritystä, ovat haitaksi hampaille.

Myös ruokavalio ja ruokailurytmi vaikuttavat hampaiden kiilteeseen. Alaraudanjoki puhuu ”napostelukulttuurista”, jossa pitkin päivää syödään pieniä välipaloja.

Vaikka napostelisi terveellisiä mutta happamia marjoja ja hedelmiä, ne kuluttavat hampaiden kiillettä. Siksi ruokailun säännöllisyys on myös hampaiden kannalta tärkeää.

”Maito ja muut kalsiumia sisältävät tuotteet suojaavat hampaiden kiillettä. Onneksi viime vuosina tilalle on tullut paljon maitoa korvaavia tuotteita, kuten kauramaito ja muut, jotka ovat yhtä hyviä puskuroimaan happamuutta”, Alaraudanjoki sanoo.

Hän kehottaa syömään marjojen ja hedelmien kanssa jotakin kalsiumia sisältävää, kuten rahkaa tai jogurttia.

”Se puskuroi happamuutta ja suojaa hampaiden kiillettä”, Alaraudanjoki sanoo.

Happamien juomien lisäksi pahimpia tuotteita hampaiden kiilteelle ovat juuri ylimääräiset happamat naposteltavat, kuten esimerkiksi hedelmäkarkit ja etikkaiset sipsit.

Jos haluaa tietoisesti välttää hampaiden eroosiota, hyvin happamia ruokia ja juomia pitäisi Alaraudanjoen mukaan nauttia enintään kolme kertaa päivässä ja ehdottomasti aterioiden yhteydessä.

Juoma on hapan ja varmasti haitallinen hampaille, jos sen ph-arvo on neljä tai sen ali. Esimerkiksi nuorten suosimissa aminohappo- ja energiajuomissa ph-arvo on usein jopa alle kolme. Ne ovat siis hampaille yhtä haitallisia kuin monet virvoitusjuomat, vaikka niitä markkinoidaan terveysjuomina.

Jossain määrin hampaiden kiilteen kuluminen on yksilöllistä. Se voi liittyä esimerkiksi syljen erilaiseen koostumukseen tai purentaan liittyvään ongelmaan.

Alaraudanjoen mukaan hampaiden kuluminen esimerkiksi narskuttelun takia voi edesauttaa myös kiillevaurioiden syntymistä, vaikka se ei varsinaisesti aiheuta eroosiota.

Takahampaissa eroosio voi aiheuttaa pieniä kuoppia purentapintaan. Niitä kutsutaan jyväkuopiksi ja usein ne alkavat häiritä, kun vaikkapa vadelman siemen jää jatkuvasti kuoppaan kiinni. Keltaisuus hampaan pintaan tulee siitä, että kiilteen kuluessa kiillettä keltaisempi hammasluu alkaa näkyä.

”Hampaan ja ikenen reunassa olevat kellastumat ovat yleensä harjausvaurioita, mutta hampaan pinnassa olevat keltaiset painaumat kertovat eroosiosta”, Alaraudanjoki sanoo.

” Jos eroosio on tullut jo vuosia sitten, vihlominen usein lakkaa ja laajakin kiillevaurio voi olla täysin oireeton.

Hammaseroosio voi olla täysin oireeton, mutta usein tuoreeltaan kuluneen hampaan pinta vihloo.

”Siksikin olisi hyvä käydä säännöllisesti hammaslääkärissä tarkistuttamassa, näkyykö hampaissa eroosion merkkejä”, Alaraudanjoki sanoo.

Hammaslääkäri näkee hampaiden pinnassa jo hyvin varhaisia eroosion merkkejä, joiden perusteella kiillevaurioita voi alkaa ehkäistä.

Alaraudanjoki kertoo, että esimerkiksi pienen ekaluokkalaisen suussa näkee vielä hyvin muodokkaita hampaita, joissa on paljon uurteita. Iän mukana hampaan pinta aina jonkin verran kuluu, mutta hammaslääkäri huomaa myös kiilteen liiallisen kulumisen.

Miksi kiillevaurioita pitäisi ehkäistä tai hoitaa, jos ne eivät oireile?

”Hampaan vihlominen ja kipeytyminen voivat olla jossain vaiheessa edessä, jos vaurio etenee. Lisäksi on hampaiden esteettinen puoli”, Alaraudanjoki luettelee.

Jos eroosio pääsee etenemään pitkälle, vaurioita voi jo olla vaikea korjata. Kun hampaiden pinta kuluu, koko purentaa voi joutua korottamaan, ettei synny esimerkiksi leukanivelvaivoja. Ne voivat aiheuttaa kipuja vaikkapa syödessä. Kuluneeseen hampaaseen voi myös päästä bakteereja herkästi, jolloin hampaiden kunto muutenkin heikkenee.

Alaraudanjoen mukaan eroosiota pyritään pääsääntöisesti ehkäisemään nimenomaan ruokavaliomuutoksilla ja ohjaamalla säännölliseen ateriarytmiin.

Muita kotikonsteja ovat riittävän pehmeän hammasharjan käyttö ja hellävarainen harjaus. Jos alkavaa eroosiota hampaissa jo on, voi kokeilla tinafluoridia sisältävää hammastahnaa, joka jättää hampaan pinnalle pienen suojakerroksen.

Hammastahnan tulisi olla joka tapauksessa mahdollisimman vähän hankaava, jotta se ei kuluttaisi hampaiden pintoja.

”Jos hampaissa on eroosiota, hampaat voi olla hyvä harjata aamuisin ennen aamupalaa. Jos aamupalalla syö jotain hapanta, joka pehmentää kiillettä, ei sitten harjaa sitä ohuemmaksi”, Alaraudanjoki sanoo.

Hammaslääkäri tai suuhygienisti voi panna eroosiovaurioihin suojauskäsittelyn, joka jonkin verran kovettaa hammaskiillettä.

”Hammaslääkäri voi lisäksi määrätä tavallista vahvempia fluorituotteita myös vihlontaan”, Alaraudanjoki sanoo.

Kuluneiden hampaiden eroosiovaurioita korjataan usein muovipaikoin. Toisinaan joudutaan kuitenkin rakentamaan hammaskruunuja kokonaan uudestaan pitkälle edenneen kulumisen vuoksi. Se on Alaraudanjoen mukaan jo iso ja kallis toimenpide.