Alkoholinkäytön lopettamista seuraa usein kuherrusvaihe, jota on alettu kutsua ”pinkiksi pilveksi”. Asiantuntija kertoo, mistä hyvän olon tunne johtuu.

Kesälomat ovat suurimmalla osalla takana, ja arki on alkanut. Monella kesään on kuulunut saunaolut tai pari, kylmä valkoviini tai lasi kuohuviiniä juhlistamaan iloista tapahtumaa tai silkkaa kesää.

Lomasta saakin nauttia, mutta jos viinin tai oluen tissuttelusta tulee päivittäistä, viikkoannokset nousevat helposti suuriksi. Jos korkin päättää kiertää kokonaan kiinni, ensimmäiset viikot voivat tuntua erityisen tukalilta.

Jos juomattomuutta kuitenkin kestää pidempään, olossa voi tapahtua totaalimuutos. Alkoholinkäytön lopettamiseen liittyy nimittäin positiivinen ilmiö, josta on alettu käyttää nimitystä ”pinkki pilvi” tai ”cloudaaminen”.

Lyhyesti sillä tarkoitetaan hyvää oloa, joka tulee muutaman viikon tai viimeistään kuukauden päästä juomisen lopettamisesta. Jotkut kuvaavat oloa jopa euforiseksi hyvänolontunteeksi, eräänlaiseksi voittajaoloksi.

Ylilääkäri Margareeta Häkkinen A-klinikka Oy:n Päihdesairaalasta tunnistaa ilmiön, vaikka ei ole kuullutkaan termiä aikaisemmin. ”Pinkissä pilvessä” on kyse eräänlaisesta psykologisesta ja biologisesta kokonaisuudesta. Termi tulee englannin kielen ilmaisusta pink clouding.

”Tiedetään, että alkoholin juomisen lopettamisen jälkeen voi tulla muutaman viikonkin kestävää masennusta ja ahdistuneisuusoireilua myös sellaisella ihmisellä, jolla ei olisi muuten varsinaista mielialahäiriötä”, Häkkinen sanoo.

” Pinkissä pilvessä on kyse ennen kaikkea aivojen palautumisesta normaalille tasolle.

Mielialaoireita voi Häkkisen mukaan tulla jo yksittäisen juomiskerran jälkeen. Tyypillisimpiä ne ovat kuitenkin silloin, jos juomista on kestänyt pidempään.

”Kyseessä ei tarvitse olla isoja määriä kerralla, mutta jos on esimerkiksi tissutellut alkoholia säännöllisesti pidemmän aikaa, niin sen päätyttyä siihen liittyy usein selkeää mielialan madaltumista.”

Pinkissä pilvessä on siis kyse ennen kaikkea aivojen palautumisesta normaalille tasolle. Tissutteluputkea seuraavan alakulon jälkeen kuitenkin pelkästään normaalitilaan palaaminen voi synnyttää hyvänolontunteen.

Kyse on aivojen biologisesta reaktiosta. Kun ihminen juo alkoholia, aivojen tuottamien mielihyvää aiheuttavien aineiden eli endogeenisten opioidien aktiivisuus lisääntyy. Kun juominen loppuu, on mielihyvää aiheuttavien aineiden aktiivisuus puolestaan jonkin aikaa normaalia vähäisempää.

”Sen takia mieliala on juomisen loputtua päiviä tai viikkoja alamaissa. Ihminen on ikään kuin masentunut”, Häkkinen sanoo.

Se, miten nopeasti elimistön oma mielihyvätuotanto palautuu normaalille tasolle, on Häkkisen mukaan osittain yksilöllistä. Se riippuu myös siitä, kauanko ja kuinka paljon on juonut tai käyttänyt muita päihteitä.

”Jos on selvästi masentunut vielä kuukausi raitistumisen jälkeen, on oireiden taustalla todennäköisesti masennus, joka ei johdu juomisesta”, Häkkinen sanoo.

Päihdekuntoutuksessa rauhoittavien lääkkeiden ja esimerkiksi opioidien käyttäjillä myös erilaiset vieroitusoireet voivat jatkua joitakin viikkoja, jonka jälkeen olo alkaa pikku hiljaa helpottaa ja mielialakin kohenee.

Aivojen biologian lisäksi tilanteeseen voi joskus liittyä psykologinen puoli.

”Käytön jälkeen voi olla voimakasta katumista koko tilanteesta ja esimerkiksi siitä, mitä on päihtyneenä tehnyt”, Häkkinen sanoo.

Hänen mukaansa on hyvin tyypillinen ilmiö, että kun raitistunut vihdoinkin viimeistään noin kuukauden kuluttua on sekä fyysisesti että henkisesti paremmassa kunnossa, ihmisestä tuntuu todella hyvältä.

”Silloin alkaa tavallaan kuherruskuukausi päihteettömyyteen.”

” Lähes kaikille, jotka onnistuvat raitistumaan, tulee Häkkisen mukaan jossain määrin vahva ja kyvykäs olo.

kuherrusvaihe voi kestää päivistä kuukausiin, mutta lähes kaikille, jotka onnistuvat raitistumaan, tulee Häkkisen mukaan jossain määrin vahva ja kyvykäs olo. Maailma tuntuu entistä valoisammalta paikalta.

”Usein mukana on paljon toivoa siitä, että on vihdoinkin onnistunut, jos on päässyt niin pitkälle, että on lopettanut juomisen tai muiden päihteiden käytön”, Häkkinen sanoo.

Elämä ilman päihteitä voi olla aluksi ihanaa. Häkkinen vertaa sitä mihin tahansa elämänmuutokseen, kuten merkittävään painonpudotukseen. Muutoksen tehnyt ihminen ajattelee, että kaikki ongelmat ratkeavat, kun yksi iso asia elämässä on toisin.

Pinkistä pilvestä kaikki joutuvat ennen pitkää laskeutumaan takaisin maan pinnalle. Raitistunutkin huomaa, että elämä on ihan tavallista puurtamista. Perhe-, ihmissuhde- tai työtilanteeseen ei tule automaattisesti täyskäännöstä parempaan ja elämässä on edelleen ongelmia, joita pitää ratkaista.

Kuherrusvaiheen päättyminen on kohta, jossa päihteidenkäytön jälkeen joutuu pysähtymään. Se voi olla juuri se hetki, jolloin olisi helppo turvautua vanhoihin keinoihin eli alkoholiin tai huumeisiin.

Häkkinen muistuttaa, että toipumisessa eteneminen edellyttää sen tajuamista, että kaikille tulee elämässään vastoinkäymisiä.

”Jos päihteet ovat aiemmin ollut tapa ratkoa mitä tahansa vastoinkäymisiä, niitä on raitistumisen jälkeen opittava ratkomaan muilla tavoin”, hän sanoo.

Niin sanottu sober curious -ilmiö on laskenut kynnystä nostaa esiin ongelmallista suhdetta alkoholiin. Se on rohkaissut varsinkin nuoria aikuisia raittiuden kokeilemiseen.

” Pinkin pilven jahtaaminen ei ole kestävä syy raitistua tai vähentää kulutusta.

Jos epäilee, että oma alkoholinkäyttö on liiallista tai ei ole täysin hallinnassa, voi asiaa kokeilla omassa arjessaan. Pinkin pilven jahtaaminen ei ole kestävä syy raitistua tai vähentää kulutusta, mutta terveyshyötyjä alkoholin vähentämisellä on.

Häkkinen kehottaa silloin kokeilemaan vaikkapa kuukauden tai parin raitista jaksoa, jonka aikana on tilanteita, joissa on yleensä tottunut käyttämään alkoholia. Alkoholittomia vaihtoehtoja on sosiaalisissa tilaisuuksissa nykyään lähes aina tarjolla.

”Jos huomaa ettei pystykään olemaan juomatta, on varmasti syytä hakea ulkopuolista apua esimerkiksi työterveyshuollosta tai päihdeklinikasta”, Häkkinen sanoo.

Jos taas juomatta oleminen sujuu ongelmitta, voi itse päättää, että esimerkiksi vähentää ennen kuin juominen aiheuttaa terveyshaittoja.

Lue lisää omahoidosta: Mielenterveystalo.fi

Lue lisää: Sijoitusvaikuttaja Hanna Tikander antaa kasvot bilehuumeiden käyttäjille. "En mä vaan jaksa peitellä enää mitään."

Lue lisää: Miikka Niiranen oli kaikessa hiljaisuudessa kaksi vuotta juomatta, koska ei halunnut "tuputtaa" raittiuttaan muille – Sinä aikana hän tajusi, mikä hyöty alkoholista on

Lue lisää: Katri Ylinen rakasti baari-iltoja, mutta jälkeen päin olo oli kamala – Sitten hän lopetti juomisen kuin seinään ja opetteli huijaamaan mieltään baari­reissulla