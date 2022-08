Kesä lomineen ja rientoineen houkutteli avaamaan kukkaronnyörit. Nyt on oikea aika kiinnittää huomiota rahankäyttöön, asiantuntija sanoo ja kertoo, miten omaa taloustilannetta kannattaa setviä.

Kuluvana kesänä on päässyt vihdoin matkailemaan, festareille, juhlimaan ja muutenkin elämään aktiivista elämää.

Hauskanpidolla on kuitenkin myös kääntöpuolensa: lomaillessa ja kesällä rentoutuessa rahaa on kulunut monella tavallista enemmän. Jopa siinä määrin, että säästötili näyttää nollaa ja luottokortin saldo on pakkasen puolella.

Suomen pankista vahvistetaan, että ainakin vakuudettomia kulutusluottoja on nostettu kesällä normaalia enemmän. Touko-kesäkuussa pankkien myöntämien kulutusluottojen ja korttiluottojen määrä oli viime vuotta huomattavasti suurempi. Kesällä myös talletustileille on laitettu vähemmän rahaa.

”Yksi arvioitu selitys kulutusluottojen määrän kasvulle on kotimaan- ja ulkomaanmatkat, joita ainakin tilastojen mukaan aiottiin kesällä tehdä enemmän”, ekonomisti Markus Aaltonen Suomen pankista kertoo.

Jos lomansa on rahoittanut lainalla turhan huolettomasti, nyt on oikea aika tehdä korjausliike. Muutoin oma talous voi olla uhattuna.

”Haavoittuvuutta lisää suuri velkataakka suhteessa tuloihin ja varallisuuteen ja puutteellinen varautuminen korko- ja muihin riskeihin”, Aaltonen muistuttaa.

Rahan käyttäminen välillä hieman rennommin on Taloussäätiön johtajan Minna Mattilan mukaan täysin inhimillistä ja silloin tällöin sallittua. Nyt asiaan kuitenkin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä syksyllä elämisen kustannukset todella nousevat.

Ruokakauppaan kuluu enemmän rahaa, sähkösopimuksista tulee kalliimpia ja muutkin kulut nousevat samaan tahtiin. Rahojen riittäminen voi huolestuttaa, vaikka ei olisi edes lainoja maksettavana.

Miksi kesällä sitten pitikin tuhlailla, vaikka jo keväällä on tiedetty, että hinnat nousevat?

”Ihminen on helposti ajattelee, että nyt kun vielä voin, siirrän ikäviä asioita tulevaisuuteen. Jo ennen kesää on voinut olla stressaavaa, joten lomalla on käytetty rahaa rentoutumiseen ja lomailemiseen”, arvioi Mattila.

” Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, joita oikeasti tarvitsee ja jotka tuottavat iloa?

Syksyä silmällä pitäen jokaisen kannattaisi avata pankkitilinsä ja katsoa omaa tiliotettaan kriittisin silmin. Mattila kehottaa käymään läpi arkisia kuluja.

Paljonko omiin kantakauppoihin kuluu rahaa viikoittain? Mitä laskuja tililtä menee joka kuukausi? Paljonko energiaan ja polttoaineeseen kuluu rahaa? Millaisista vakuutuksista ja pankkipalveluista maksaa?

Kun tietää mihin rahansa kuluttaa, on helpompi pohtia, mistä lähteä säästämään. Mattilan mukaan ensimmäisenä on helppo lähteä perkaamaan kuukausimaksullisia kulujaan, kuten suoratoistopalveluita, äänikirjasovelluksia tai kuntosalikortteja.

”Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, joita oikeasti tarvitsee ja jotka tuottavat iloa? Ja sitten koittaa luopua niistä turhista.”

Seuraavaksi Mattila kehottaa miettimään omaa päivittäistä kuluttamista ja alkaa karsimaan pienistäkin kuluista. Esimerkiksi viikon ruokaostokset budjetoimalla jää pois yksittäisiä heräteostoksia, jotka kuukausitasolla voivat olla yllättävän suurikin rahanmeno.

Omaa budjettiaan voi seurata kirjaamalla kulut ylös perinteisesti Excel-taulukkoon tai erilaisiin rahanhallinta­sovelluksiin. Lisäksi monella pankilla on sovellus, joka luokittelee, millaisiin asioihin rahat tililtä kuluvat.

Tärkeää on harkita omia hankintojaan tarkkaan.

”Länsimaissa kulutamme koko ajan. Voimme tyydyttää kaikki mielihalumme niin kauan kun rahaa riittää, viime kädessä luotolla. Kuluttaminen, tavarat ja elämykset menettävät kuitenkin helposti merkityksensä. Kun on jonkin aikaa elänyt niukemmin ja päättää, että nyt minä saan ostaa jotain, se voi tuntua paremmalta”, Mattila kertoo.

Mattila kehottaa myös miettimään, milloin on pitänyt hauskaa kuluttamatta paljon rahaa, ja palaamaan näihin harrastuksiin. Oman kulutuksen vähentäminen on myös ympäristöystävällinen valinta.

Rahanhallinta voi olla helpompaa, jos asettaa itselleen konkreettisia rajoja ja toisaalta tavoitteita.

Pankkikortilleen voi asettaa päiväkohtaisen käyttörajan, jolloin päivän budjetti ei ylity vahingossa. Myös perinteisen käteisen käyttö voi auttaa hallitsemaan omaa kulutusta, kun mukanaan pitää vain tarvittavaa summaa rahaa.

Säästetyt varat voi olla fiksua laittaa erilliselle tilille, jolloin säästämisen tulokset näkyvät konkreettisesti. Rahan voi käyttää myös johonkin merkitykselliseen hankintaan.

Mattila muistuttaa, että laskujen pois maksaminen on saavutus, joka tuo mielenrauhaa elämään.

” Kulutusluottojen ja luottokorttilaskujen kohdalla velkoja kannattaa maksaa pois yksi kerrallaan.

Jos tili on kesän jäljiltä miinuksella luottojen tai laskujen vuoksi, niitä kannattaa lähteä reippaasti käymään läpi. Ensimmäinen askel on listata kaikki tulevat maksut ylös.

”Sen jälkeen pitää lähteä miettimään, missä järjestyksessä niitä lähtee maksamaan pois ja kuinka paljon arjen menoista täytyy tinkiä, että saa kaikki laskut maksettua”, Mattila neuvoo.

Kultainen sääntö on, että luottoa ei pitäisi ottaa laskujen tai toisten luottojen maksamiseen. Myöskään vuokran tai sähkölaskun maksamista ei pitäisi jättää välistä sen takia, että rahat tuntuvat olevan vähissä.

Mattila vinkkaa, että laskuttajien kanssa voi neuvotella pidemmästä maksuajasta, jos eräpäivä tuntuu tulevan liian aikaisin. Laskun voi usein maksaa useammassa erässä pidemmän ajan kuluessa.

Kulutusluottojen ja luottokorttilaskujen kohdalla velkoja kannattaa maksaa pois yksi kerrallaan. Mattilan mukaan periaatteena on, että ensimmäiseksi maksetaan pienin, mutta kuluiltaan kallein luotto.

Jos raha-asiat tuntuvat olevan sellaisessa solmussa, että niitä ei kykene itse selvittämään, apua saa ilmaiseksi muun muassa Takuusäätiöstä tai talous- ja velkaneuvonnasta.

”Ammattilaiseen voi olla yhteydessä heti, kun itseä huolestuttaa. Huoli voi olla pienikin, vaikkapa vain tunne, että laskut kaatuvat päälle. Joillekin iso velkamäärä on 30 000, mutta toiselle se voi olla satasia”, Mattila muistuttaa.