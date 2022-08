Pääministeri Sanna Marinin juhlimisvideo synnytti keskustelun siitä, mitä videolla sanotaan. Kuuloaisti ei kuitenkaan ole erehtymätön, vaan näkemämme ja lukemamme vaikuttaa siihen, mitä kuulemme, muistuttaa professori.

Pääministeri Sanna Marinin juhlimisvideosta nousseen kohun keskiössä on ollut varsinkin yksi huudahdus. Sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa on arvuuteltu ja analysoitu, huudetaanko bileiden taustalla ”jauhojengi”, ”jallujengi” vai jotakin tyystin muuta.

Tilanne ei ole ainutkertainen, kun toinen on varma kuulevansa toista, toinen taas toista. Voiko kuuloaistin luottaa satavarmasti?

Aaltoyliopiston kognitiivisen neurotieteen emeritusprofessori Mikko Samsin mukaan ei voi.

Mikko Sams

”Ajatellaan, että kun ääni menee korvaan, kuuloaistimus menee sellaisenaan suoraan aivojen kuuloalueelle. Mutta ei se ole niin.”

Sams kommentoi kuuloaistin toimintaa yleisellä tasolla, eikä ota kantaa itse juhlimisvideon ääninauhaan.

Ennen kuin ääniaistimus päätyy tajuntaamme, aivomme yhdistävät siihen myös muuta informaatiota, erityisesti näköhavaintoja.

Näköhavainnon merkitys kuulohavainnolle on koettavissa esimerkiksi viraalihitiksi nouseessa Tiktok-videossa. Videossa lukee vihreällä pohjalla sana green needle ja punaisella sana brainstorm, ja taustalla kuuluu miesääni.

Kun keskittyy tuijottamaan sanaa green needle, valtaosa kuulee miesäänen todellakin sanovan green needle. Jos taas tuijottaa sanaa brainstorm, sen mitä todennäköisemmin myös kuulee.

Voit testata tämän itse katsomalla alla olevan Tiktok-videon.

”Tässäkin tapauksessa on kyse siitä, että näköinformaatio vaikuttaa voimakkaasti kuuloinformaation tulkintaan niin, että se muuttuu ja vääristyy”, Sams kommentoi videon ideaa.

Toiset kokevat ilmiön vahvempana kuin toiset.

”On paljon yksilöllisiä eroja siinä, miten mieli ja hermosto integroivat asioita. Ihmisillä on taipumus olla sitä mieltä, että minä kyllä kuulin oikein. Useimmiten se ei pidä paikkaansa”, Sams toteaa.

Kyse on McGurk-nimisestä ilmiöstä, aihetta runsaasti tutkinut Sams kertoo. Sen perusperiaate on, että se mikä näemme, vahvistaa kuuloinformaation perille menoa, mutta voi myös vääristää sitä.

Aistiharha syntyy etenkin tilanteessa, jossa saadaan yhtä aikaa huonosti tulkittavaa kuuloinformaatiota ja vahvaa visuaalista informaatiota.

”Kuuloaistimuksen tulkintaan vaikuttaa konteksti, tilanne missä ihmiset ovat. Jos kuulosignaali on epäselvä, aivot ja mieli tekevät tulkintoja siitä, mitähän tässä tapahtuu. Viesti ei siis ole pelkästään akustiikassa, vaan se rakennetaan ihmisen aivoissa. Ihminen kuulee jotain muuta kuin sen, mikä menee kuulojärjestelmään sisään.”

” Ihminen täydentää tiedostamattaan kuuloinformaatiota huomioimalla esimerkiksi kasvojen ilmeitä ja huulten liikkeitä.

Useimmiten McGurkin efektistä on kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa: oiva esimerkki ovat Teams-kokoukset.

”Tosielämässä puhesignaali on aika usein epäselvää, vaikkei sitä välttämättä aina huomaa, koska ihminen täydentää tiedostamattaan kuuloinformaatiota huomioimalla esimerkiksi kasvojen ilmeitä ja huulten liikkeitä.”

Samsin mukaan aivoilla ja mielellä on taipumus käyttää kaikkea mahdollista informaatiota ja yrittää saada järkeä tähän maailmaan. Samsin mukaan se, miten havainto rakennetaan aivoissa on kehittynyt ihmisen evoluution mukana.

”Esimerkiksi laboratoriokokeessa, jossa akustisesta signaalista leikataan pätkä pois, se ei vaikuta kuulemiseen kovinkaan paljon. Ihminen täydentää puuttuvan osan.”

Sama ilmiö näkyi Helsingin Sanomien uutisessa, jossa Kukkakaupan kylttiin oli erehdyksessä tullut sana Kukkauppa. Kun nähdään sana kontekstissa eli kukkakaupan seinässä, niin kukkakauppahan siinä lukee.

Sams kehottaa tarkastelemaan kriittisesti sitä, mitä kuulee siinä missä näkemäänsä ja lukemaansa.

”Me kaikki kuulemme välillä mitä tahansa ja mieli on sitä mieltä, että tämä oli näin. Kriittisyys on tärkeää erityisesti silloin, kun havaitsemisolosuhteet on epämääräiset ja signaali-kohina-suhde on huono.”