Raita Ranta on saanut yli 20 vuoden ajan paniikkikohtauksia, jotka tulevat nykyisin useimmiten öisin. Hän on kuitenkin oppinut elämään paniikkihäiriön kanssa. ”Elämä, johon luuli lähtevänsä, voi olla sen kanssa vähän erilainen. Se on silti ihana.”