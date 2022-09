Kropan lisäksi vuosien vierimisen huomaa karkkimieltymysten muutoksista, äänille herkistymisestä ja siitä, että alkaa tajuta vanhempiaan, kirjoittaa Anni Ihamäki kolumnissaan.

Noin pitkä jo! Muistan elävästi, miten ihanalta ja ylpeältä tuntui, kun pienenä katsoin kirjahyllymme päätyyn piirrettyä viivaa pituuskasvustani. Melkein yhtä pitkä kuin veljeni!

Muistan myös ihmetyksen, kun mahdottomalta tuntunut käsienpesu lavuaarissa alkoi vähitellen luonnistua helpommin. Vihdoin yletyn! Samaa tahtia kylpyhuoneen peilistä näkyi kurkottamalla omat sieraimet ja sitten vähitellen koko naama.

Muistot tulvahtivat mieleeni, kun olin kesällä jättiläispeilien ympäröimänä sovittamassa hääpukuani. Sovituskopissa en hämmästellyt pituuskasvuani vaan kylkiini yllättäen muodostunutta ”löysää nahkaa”, jota niissä ei käsittääkseni ennen ollut.

Tajusin, että lapsuudessa olin ihastellut vartaloni muutoksia, nuorena aikuisena kauhistellut niitä. Nyt, reilun parinkymmenen vuoden suvantovaiheen jälkeen, on taas aika ihmetellä huvittuneen uteliaasti vartaloni muutoksia: tällainen minusta on tullut, miten kiehtovaa!

” Joskus minunkin elämässäni oli aika, jolloin mikä tahansa aikuissuklaa oli pettymys karkiksi.

Aloin miettiä, mistä muusta kuin omasta kropasta huomaa ajan kuluneen ja ikää kertyneen. Ainakin siitä, että nykyisin häiriinnyn useista samanaikaisista äänistä, ja harkitsen sukututkimuksen aloittamista.

Ikääntymisen merkki on sekin, että pidän jäätelöpuikon paperia jäätelön puolivälissä syönnin ajan kuin mitäkin banaaninkuorta – ettei vaan tule sotkua. Ja vielä varmemmin se, että jäätelöt ovat mielestäni yhtäkkiä liian suuria ja liian makeita. Masentavaa.

Kun mieleni tekee jotain hyvää, huomaan yllätyksekseni ostavani romminmakuisen suklaapatukan. Joskus minunkin elämässäni oli aika, jolloin mikä tahansa aikuissuklaa oli pettymys karkiksi, vaikka ilmaiseksi saatuna.

Varmin vuosien vierimisen merkki on kuitenkin sen hetken saavuttaminen, kun alkaa ymmärtää omia vanhempiaan.

Heidän muuttumisensa ylivoimaisista superaikuishenkilöistä (tiesivät kaiken, osasivat kaiken ja olivat vahvoja) tavalliseksi on paitsi jonkin sortin pettymys, myös tietyllä tavalla huojentavaa. Ei herttainen, olivatko he meidät saadessaan ihan yhtä pihalla kuin me nyt?

Tajuan myös äitiäni taas paremmin, kun muistelen hänen kummallista ilmettään vuonna 1998, kun ostin kengät suoraan hänen nuoruudestaan. Miten käsittämättömältä ja sietämättömältä oman lapsuuden ja nuoruuden muodin paluu minustakin tuntuu! Jos saan elää vanhaksi, sama muoti tulee takaisin vielä monta kertaa.

Sitä odotellessa olen onnellinen, että olen juuri sen ikäinen kuin olen. Jokainen harmaa hius ja ryppy muistuttavat siitä, että on hienoa saada elää niin pitkään, että näkee elämän jälkiä itsessään.

Aika menee liian nopeasti muutenkin – ehkä ajan merkkejä tarvitaan pysäyttämään meidät edes hetkeksi siihen ajatukseen, että nauti nyt! Elämä on ihanaa.