Oletko määräaikaisessa työsuhteessa? Miten työsuhteen laatu näkyy arjessasi? Voit osallistua HS:n jutuntekoon aiheesta vastaamalla alla olevaan kyselyyn.

Liki jokainen on joskus työskennellyt määräaikaisessa työsuhteessa. Teinivuosien kesätyö tai opiskeluiden ohessa tehty pätkä on monen ensimmäinen merkintä ansioluetteloon.

Normia noudattava uraputki etenee siten, että jossain vaiheessa pätkät muuttuvat vakituiseksi työsuhteeksi. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on monelle aikuisuuden symboli.

Silti useille vakituinen työsopimus on vain haave, ja heille työelämän pirstaleisuudesta on tullut normi. Määräaikaisputkessa työskenteleville tulevaisuus on taloudellisesti turvattu ehkä vain muutaman kuukauden päähän.

Toisaalta kaikki eivät välttämättä edes tavoittele vakinaisuutta vaan haluavat katsoa, mitä vaihtoehtoja markkinoilla on tarjottavanaan.

HS kerää nyt lukijoiden kokemuksia ja etsii haastateltavia määräaikaisia työsuhteita käsittelevään juttuun. Alla olevassa kyselyssä voit kertoa siitä, miten määräaikaisuus näkyy työssäsi ja hyvinvoinnissasi.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kommentteja saatetaan käyttää jutussa tunnistamattomina. Lisäksi toimittaja saattaa ottaa yhteyttä niihin vastaajiin, jotka ovat antaneet siihen luvan.