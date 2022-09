Mieli käy kierroksilla, olo on levoton ja ajatukset sinkoilevat. Moni tunnistaa tilanteen, jossa omaa oloa voisi kuvailla kaoottiseksi.

Ajatusten laukkaamisen voi kuitenkin pysäyttää hämmentävän yksinkertaisella keinolla. Ylikierroksilla käyvä mieli rauhoittuu, kun silmien liike pysähtyy.

”Vinkissä pitää keskittyä vain siihen, että silmät ovat ihan paikallaan, ne eivät saa liikkua milliäkään. Käytännössä siis itse olet paikoillasi ja tuijotat jotain ihan pientä pistettä”, psykoterapeutti Ville Merinen neuvoo.

Ville Merinen

Pisteeksi kannattaa valita jokin eloton asia, ei esimerkiksi toisen ihmisen silmää. Se voisi herättää lisää ajatuksia, Merinen toteaa. Pisteen tuijottamiseen on hyvä keskittyä joitakin minuutteja.

Voit kokeilla keinoa itse alla olevan pisteen avulla. Halutessasi voit napauttaa kuvan suuremmaksi. Keskity ensin siihen, että olet paikoillasi. Kohdista silmäsi tiukasti pisteeseen. Yritä pitää silmäsi liikkumattomina. Jatka tuijottamista ainakin muutaman minuutin ajan.

Kun mieli käy kierroksilla ja olo on levoton, se voi olla merkki ylivireystilasta.

Itsensä rauhoittamiseen on olemassa monenlaisia kikkoja, joita monia yhdistää sama asia: Niissä keskitytään siihen, mitä keholla tehdään.

Rauhattomassa olotilassa voidaan neuvoa keskittämään huomio esimerkiksi hengitykseen tai vaikka kielenasentoon, Merinen toteaa. Silmien pysäyttäminen on yksi keinoista, joka tuntuu monista yllättävän toimivalta.

”Silmien pysäyttäminen voi olla hurja kokemus. Joillekin ihmisille vaikuttaa tosiaan olevan mahdotonta ajatella mitään, kun silmät pysähtyvät.”

Merinen on törmännyt vinkkiin silloin tällöin terapia-alan keskusteluissa.

”Vinkki perustuu siihen, että jotta ihminen pystyy hakemaan muistoja ja ajatuksia, ihmisen täytyy jollain tavalla liikuttaa silmiään”, Merinen kertoo.

Merinen huomauttaa, että esimerkiksi joogassa ja meditaatiossa on ollut pitkään käytössä samantyylisiä harjoitteita, joiden avulla mieltä pyritään tyhjentämään.

Silmien liikuttelu muistojen hakemisessa on olennaista myös EMDR-terapiassa (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eli silmänliiketerapiassa. Terapian menetelmälle leimallista on, että silmiä liikutellaan tietyllä tavalla. EMDR-terapiaa voidaan käyttää esimerkiksi traumaattisten muistojen käsittelyyn.

”Vinkki perustuu tähän samaan asiaan, mutta päinvastoin tehtynä”, Merinen toteaa.

” ”Välillä on hyvä kytkeä itsensä hetkeksi pois päältä.”

Merinen jakoi vinkin sosiaalisessa mediassa @terapeuttiville-tilillään, jossa hän jakaa huomioita mielenterveyteen liittyen. Seuraajapalautteen perusteella vinkki todella toimii, Merinen kertoo. Videota on kiitelty kommenteissa ja yksityisviesteissä.

Kommenteissa vinkkiä kuvaillaan mullistavaksi ja elämää helpottavaksi.

Merisen mielenterveyttä käsittelevät sisällöt kiinnostavat sosiaalisessa mediassa monia. Merinen uskoo, että videoiden suosio on merkki siitä, että rauhoittumiselle on tässä ajassa suuri tarve.

Rauhoittumisen tarpeen voi tunnistaa esimerkiksi levottomuudesta. Kun Merinen itse alkaa tuntea itsensä levottomaksi, hän huomaa tarvitsevansa hetken tauon laukkaavista ajatuksista.

”Minulle tulee sellainen olo kuin kävisin kierroksilla, on vaikeaa keskittyä asioihin, saattaa olla jopa vaikea istua paikallaan. Itselläni hälytyskellot soivat, kun en pysty olemaan edes pikkuhetkeä ilman kännykkää”, hän kuvailee.

Kyseessä on nykyihmisen yksi suurimmista ongelmista, Merinen sanoo. Maailma on kehittynyt hyvin nopeasti, mutta ihminen ei ole kehittynyt samaa tahtia.

”Ihminen ei ole vielä kehittynyt niin, että pystyisi olemaan koko ajan online. Välillä on hyvä kytkeä itsensä hetkeksi pois päältä.”

Työelämäkin on nykyään hyvin hektistä, Merinen toteaa. Hän kuvailee, kuinka hektisyys valuu myös vapaa-ajalle sosiaalisen median takia.

”Vessanpöntölläkin miettii, pitäisikö ottaa puhelin käteen.”

Kun siis tekisi mieli vilkaista puhelinta viidennenkymmenennen kerran, pysäytä sen sijaan silmät ja anna mielelle lepohetki, Merinen kehottaa.

Aivan kaikilla katseen pysäyttämisen kikka ei toimi. Osa saattaa jopa ahdistua sen tekemisestä, Merinen toteaa. Hänen mukaansa esimerkiksi masennusta sairastaville kikka on saattanut aiheuttaa entistä hankalamman olon.

Merinen peräänkuuluttaa, että tietyissä tilanteissa ihmisen olisi tärkeää osata hakea neuvoa muualta kuin sosiaalisesta mediasta.

Merisen mukaan silmien pysäyttämiskikan kohdalla merkki avun tarpeesta on selkeä: jos kikka aiheuttaa ahdistusta tai jos huono olo palautuu heti, kun silmät jälleen liikkuvat.

”Jos koko ajan koet henkisesti pahaa oloa, ei se tällä vinkillä lähde pois. Se ei vie pois elämän isoja hankaluuksia.”

Sen sijaan sitä voi ajatella kuin meditaationa, jonka avulla haetaan hyvää oloa. Pientä hetkeä, jonka aikana pää tyhjentyy ylimääräisestä hölynpölystä, Merinen sanoo.