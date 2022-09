HS:n lukijat antavat tässä jutussa omia säästövinkkejään. ”Mökkimeininki ja maalaisjärki auttavat asennoitumaan tulevaan talveen”, kuvailee 35-vuotias nainen.

Säästäminen on esillä joka paikassa, sillä kaikki kallistuu. Eikä kukaan tiedä, kauanko tilanne jatkuu.

HS kysyi lukijoiden arjen säästövinkkejä energiankulutukseen, elintarvikkeiden käyttöön ja vapaa-aikaan liittyen. Vastauksia tuli toista sataa. HS listasi tähän juttuun 50 erilaista säästövinkkiä.

Lukijoiden vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että tulevana talvena entistä useampi vetää kotona villapaidan päälle. Moni pohtii, kuinka usein on varaa lämmittää sauna. Syksyn satoa saatetaan säilöä tänä vuonna tavallista enemmän.

Tässä jutussa on käytetty ainoastaan niiden vastaajien kommentteja, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

Kestävät talouspolut -hankkeen asiantuntija Katri Pellikka Martoista pitää tärkeänä, että säästövinkkejä pidetään esillä, mutta muistuttaa etteivät kaikki ole samalla viivalla.

”Olemme tilanteessa, jossa monien pitää ottaa säästöön pantua puskuria käyttöön. Osa on saattanut joutua kuluttamaan sen jo korona-aikana”, Pellikka sanoo.

Tilanne tuntuu ahdistavan monia, ja osassa lukijoidenkin vinkeistä näkyy selvä säästöuupumus. Sitä aiheuttavat Pellikan mukaan epävarmuus tilanteen kestosta, korona-aika, Ukrainan sota sekä ympäristö- ja ilmastokriisi.

”Ihmisten on aika tehdä arvovalintoja ja sopia esimerkiksi puolison tai perheen kanssa, mistä juuri meillä ollaan valmiita tinkimään, kun ihan kaikkeen ei ole enää varaa”, Pellikka sanoo.

Säästöuupumusta kannattaa mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ehkäisemään.

Siksi säästämisessäkin pitää miettiä, mikä on vaikuttavaa ja järkevää. Esimerkiksi valojen sammuttelua pohtiessa on eri asia, roikkuvatko katossa perinteiset hehkulamput vai energiatehokkaat ledit.

"Esimerkiksi energian säästämisessä iso merkitys on huonelämpötilalla. Jos huonelämpötila on olohuoneessa 20 astetta, se voi makuuhuoneessa olla asteen pari vähemmän.”

Vinkki, jossa lukija kertoo nukkuvansa olohuoneessa teltassa makuupussissa, on Pellikan mukaan tarkoitettu kriisitilanteeseen, jossa sähköt ovat esimerkiksi väliaikaisesti poikki kokonaan.

”Säästämisen ei pitäisi olla koko elämänsisältö", Pellikka sanoo.

Hän kehottaa ihmisiä olemaan nyt yhteisöllisiä ja ottamaan huomioon ne, jotka joutuvat säästämään myös vaikkapa harrastuksista, kahvilla käymisestä ja muista menoista.

”Ihmisiä voi kutsua kotiin kahville ja yhdessä ulkoilemaan.”

Osan talous on viritetty jo niin äärimmilleen, ettei säästövinkeistä ole riittävää apua. Pellikka kehottaa taloudellisesta ahdingosta kärsiviä puhumaan vaikeuksista läheisilleen ja hakemaan tarvittaessa apua esimerkiksi kunnalta tai diakoniatyöstä.

Lämmitys ja energiankäyttö

”En käytä kuivausrumpua kuin pyyhkeille ja lakanoille.” Nainen, 41

”Suihkussa hana kiinni shampoota levittäessä, muutenkin suihku hyvin lyhyesti ja ei kaikkein kuumimmalla vedellä. Tarvittaessa onnistuu myös "mökkisuihku" eli kauhalla ämpäristä pesu.” Nainen, 47

”En käytä pienen kaupunkikotini lamppuja enää melkein yhtään. Eteisen valo on oikeastaan ainoa, jota pidän päällä, sitä tarvitsen vain lähtiessä tai tullessa kotiin. Pidän pienessä kylpyhuoneessani kerrostalossa pelkkää nättiä tuikkulyhtyä valaisimena. Tulitikkuja kuluu, mutta ei sähköä. Käytän kylpyhuoneen sähkövalaisinta yleensä vain kylppäriä siivotessa. En vietä enää aikaa kylpyhuoneessa.” Nainen, 35

”Ostin kuivashampoon, ettei suihkuun tarvitse mennä hiusten rasvaisuuden takia. Asun noin 80 neliön omakotitalossa enkä aio juurikaan lämmittää olohuonetta. Ostin Ikeasta kunnon peittoja (5e/kpl) ja aion käyttää niitä verhoina, laitan ulko-oven eteen paksun makuupussin roikkumaan, makuuhuoneen oven eteen laitan villahuovan. Varauduin huonelämpötilan laskuun itsetehdyn villashaalilla ja sain lahjoituksena paksun, lämpimän kylpytakin jotta aamulla ei palele jos ei heti pukeudu. Aion laskea lämpötilaa useita asteita, lämmitän paljon puilla (3 tulisijaa) ja ilmalämpöpumpulla niin kauan kuin voin ilman sähköpattereiden käyttöönottoa.” Nainen, 49

”Lämmityksenä takka, sähkönkulutusta ohjataan yöaikaan miten vaan voidaan (pesukone, astianpesukone, vesivaraaja).” Mies, 37

”Ilmalämpöpumpun asetus muutetaan talvella 21 asteesta 19 asteeseen. Pidetään enemmän vaatteita päällä. Suljemme ovet tiloihin, joiden lämpötila voi olla matalampi. Suljemme aina kosteiden tilojen ovet, koska niissä on lattialämmitys ja ovi kiinni lämmitys kohdistuu paremmin siihen tilaan, joka sitä tarvitsee. " Mies, 39

”Leipoessa suunnittelen uunin käytön tarkasti, ettei se ole päällä pitkään eikä lämpene tyhjillään. Keittiössäkään en koskaan sytytä lamppua, vaan käytän pimeällä kynttilälyhtyä tai led-valosarjaa. Valoisalla ajalla voi yrittää enimmät talvellakin siivota.” Nainen, 35

”Remonttisuunnitelmia laitettu hyllylle vähäksi aikaa. Pitänee alkaa tehdä kotiviiniä, siinä säästää helposti paljonkin.” Mies, 62

”Käyn kuntosalilla 2–3 kertaa viikossa, jonka yhteydessä saunon ja peseydyn kuntokeskuksessa.” Mies, 26

”Ovista kuljetaan vikkelästi sisään ja ulos. Autotallin oveen uusimme tiivisteet. Autotallia ei enää käytetä vaan pihassa on lämmitystolppa autolle. Oma kuntosali on ulkorakennuksessa, mutta sitäkään ei juurikaan lämmitetä. Jumppaan lämmityskauden ajan talossa.” Nainen, 52

”Lämmitän varaavaa takkaa enemmän. Lämpimän suihkun sijasta peseydyn pesuvadin avulla. Osan ruuasta voi tehdä takassa hiilloksella. Sähkösauna lämpiää vain kerran kuukaudessa.” Nainen, 30

”Käytän mielestäni järkevästi vedenkeitintä, liettä ja mikroa, en kuumenna liikaa vettä tai pidä uunia turhaan päällä. Minulla on suhteellisen uusi induktioliesi, joka on nopea ja tehokas, en tiedä, kuinka säästävä. Meillä on kesämökki, joka on tarkoitus jättää kylmilleen, ennen on ollut peruslämpö.” Nainen, 73

”Illalla valmistan tuorepuuron jääkaappiin pehmenemään. Säästyy sähköä ja aikaa. Kuumennusta ei tarvita, ja oma aamu on astetta helpompi.” Nainen, 46

”Kokeilen nyt elää imuroimatta, kun taas aiemmin pikaimuroin jopa pari kertaa päivässä. Yritän käyttää erilaisia sähköttömiä ja myrkyttömiä siivousvälineitä kuten mikrokuituliinoja, ruokasoodaa, savisaippuaa, käsidesiä ja etikkaa. Minulla ei ole nykyään enää televisiota, ja yritän soittaa sähköpianoa harvemmin. Opettelen nyt varmuuden vuoksi vielä pyykinpesun ilman pesukonetta: eli tuunatulla kumisella wc-avaimella ja erillisellä pyykinpesuämpärillä. Mökkimeininki ja maalaisjärki auttavat minua asennoitumaan myös tulevaan talveen.” Nainen, 35

”Käytän vain sähkötöntä kahvipressokeitintä. Yleensä meikkaan ja pesen kasvot ison peilin edessä lähempänä ikkunaa, ilman sähkövaloa. Talven sysipimeää varten olen ajatellut hankkia kaiken varalle ladattavan voimakkaan led-valon, jonka valossa voi käyttää vaikka peiliä. Myös otsalampun ajattelin viimein hankkia kaamosajan kotitöitä varten. Aiemmin olen selvinnyt pimeässä asunnossa eteisvalolla, pikkulyhdyillä ja taskulampulla. Olen opetellut vaivihkaa neulomaan ja virkkaamaan, ja valmistan itse villa-asusteita luppoaikana. Pidän omatekoisia villoja kuitenkin päällä vain kotona (vähän kuin mökillä). Hienoimmat voi sitten antaa joskus vaikka lahjaksi tai myydä.” Nainen, 35

Ruoka ja muut elintarvikkeet

”Kannattaa tehdä itse ruokaa, eikä käydä ravintoloissa.” Nainen, 41

”Käytän paljon punaisilla lapuilla varustettuja alennettuja tuotteita. Jos niitä on paljon, ostan ja laitan pakkaseen ja käytän seuraavan viikon aikana. Kotimaiset kasvikset ovat nyt edullisia, esimerkiksi kaali.” Mies, 50

”Poimin itse kesällä runsaasti pakastimeen mustikoita, jotka riittävät seuraavaan kesään asti. Toimii erinomaisesti vaikkapa smoothiessa tai puuron seassa. Lisäksi sienestän mahdollisuuksien mukaan. Metsät ovat täynnä ilmaista ravintoa, kunhan ihmiset osaisivat hyödyntää sitä. Lihan syöntiä olen vähentänyt, mutta olen edelleen sekasyöjä. Arjessa pyrin myös pakastamaan ylijäämäruoat, jotka voi sitten hyödyntää esim. seuraavalla viikolla kiireisenä päivänä sulattamalla ja lämmittämällä.” Mies, 26

”Tarkka lista kauppaan mukaan. Keittoja tai kastikkeita. Voi tehdä enemmän kerralla.” Nainen, 61

”Aamulla keitän kahvia termoskannuun koko päivän tarpeiksi. Termos pitää juoman lämpimänä, kun sen esikuumentaa kuumalla vedellä, laittaa puualustalle (ei johda lämpöä) ja vielä peittää villaisella (olen kutonut sellaisen putkilon). Paras tapa olisi tietenkin lopettaa kahvinjuonti.” Nainen, 46

”Omassa taloudessa suurin säästö tulee hävikin vähentämisestä. Tarkoittaa käytännössä, että kaupassa käydään useammin eikä jääkaappiin osteta ”varastoon” kovin paljoa ruokaa kerrallaan. Kauppa on työmatkan varrella, jolloin tässä ei tuhlaannu kuin aikaa.” Nainen, 47

”Omalta palstalta saa vihanneksia ja juureksia läpi kesän ja syksyn, satoa voi saada jopa neljä kertaa joistain kasveista. Säilömällä ne riittävät hyvin seuraavaan kesään saakka.” Nainen, 48

Muu vapaa-ajan kuluttaminen

”En käy ulkona yhtä aktiivisesti kuin ennen. Nykyään vietämme perheen ja ystävien kanssa enemmän koti-iltoja esimerkiksi illallisen parissa. Liikunnan osalta pyrin kuntosalilla käyntiä lukuun ottamatta hyödyntämään maksuttomia liikuntamuotoja, kuten kaupungin ulkoilureittejä ja talvisin latuja.” Mies, 26

”Voi olla että hankin samalla hinnalla tai jopa halvemmalla uuden vuokra-asunnon, jossa olisi enemmän hyötypalveluita kuten hyvin varusteltu pyykkitupa ja taloyhtiösauna.” Nainen, 35

”Ajattelin hankkia edullisen varapeiton tai varamakuupussin. Olen jo aiemmin hankkinut pikku festariteltan, ja sen voi pystyttää tarvittaessa vaikka kylmän asunnon sisälle.” Nainen, 35

”Olen alkanut noudattaa tavaroiden suhteen 30 päivän sääntöä eli jos mielessä on jotain ostettavaa, odotan sen 30 päivää ja jos yhä tarvitsen sen, niin silloin voin sen ostaa.” Nainen, 54

”Aikaisemmin suunnitelmissani oli ajokortin ajaminen, mutta päätin luopua ajatuksesta. Matkat sujuvat pyörällä, kävellen tai julkisella liikenteellä.” Nainen, 23

”Olen lopettanut kaupoissa kiertelyn ja mainosten lukemisen (alunperin vähentääkseni kulutustani ympäristösyistä). Sillä on jo vuosia säästynyt hyvät summat rahaa." Nainen, 29

”Olen laihtunut keväästä lähtien yli 20 kiloa, jolloin vanhat vaatteet mahtuvat eikä tarvitse uusia.” Mies, 50

”Kirjastostakin voi lainata yllättäviä esineitä, kuten sähkönkulutusmittareita.” Nainen, 56