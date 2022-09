Veikö myyjä rahasi nettikirpputorilla tai jouduitko lomamatkalla huijauksen kohteeksi? Vastaamalla HS:n kyselyyn voit osallistua jutuntekoon siitä, miten ihmisiä huijataan tai yritetään huijata.

Lähes jokainen on joskus törmännyt viestiin, jossa yritetään kalastella luottotietoja tai huijauskirjeeseen, jossa pyydetään lähettämään rahaa vedoten lohduttomaan tarinaan. Matkailija voi puolestaan langeta reissussa turistihuijauksiin, kuten taksimatkaan, jonka loppuhinta yllättää.

Tällaisilla huijauksilla tavoitellaan yleensä taloudellista hyötyä.

Netti on viime vuosina tuonut uusia mahdollisuuksia petkutuksiin. Esimerkiksi nettikirpputoreilla moni on törmännyt tapauksiin, joissa raha on vaihtanut omistajaa, mutta tuote ei koskaan saavu postissa.

HS kerää lukijoiden kokemuksia erilaisista huijauksista ja niiden yrityksistä. Vastaamalla alla olevaan kyselyyn voit osallistua jutuntekoon.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kommentteja saatetaan käyttää jutussa tunnistamattomina. Lisäksi toimittaja saattaa ottaa yhteyttä niihin vastaajiin, jotka ovat antaneet siihen luvan.