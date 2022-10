Viimeaikaisten nuorten kuolemien taustalla on epäilty olleen ksalol, jota on mahdollisesti terästetty vahvalla kipulääkkeellä.

Johtaako kannabiksen käyttö psykoosiin?

Tiedätkö millaisia vaikutuksia voi tulla kun käytän erilaisia lääkkeitä, nii miten esim kannabis ja subutex toimii niitten kanssa?

Olen alkoholisti (pakko myöntää). Nyt tarvitsen apua.

Tällaisia kysymyksiä somessa toimiva päihdelääkäri Atte Virolainen eli Lääkäri Atte saa seuraajiltaan. ”Huumeista, alkoholista lääkkeistä – kaikista näistä kysytään. Mitä käytöstä voi seurata ja mistä voisi saada apua”, Virolainen kertoo.

Kysymyksiä on alkanut tulla yhä lisää ja lisää. Viime kuussa hänen Tiktok-videoillaan oli lähes kolme miljoonaa näyttöä, Instagram-postauksilla noin 900 000 näyttöä. Virolainen on toiminut somessa vajaan vuoden.

Luvut kertovat, että Lääkäri Atte on sekä hauska että kiinnostava. Virolaisen mielestä suosio kertoo patoutuneesta tiedon tarpeesta. ”Päihdelääkäriä ei ole aiemmin ollut somessa.”

Nyt on, sillä Virolaisella on uutisia: Hän on aloittanut yhteistyön A-klinikkasäätiön kanssa. Sen ansiosta hän voi käyttää 40 prosenttia työajastaan somelääkärin työhön. Loput 60 prosenttia työajastaan hän toimii edelleen vankilalääkärinä Helsingin vankilassa eli Sörkassa.

Virolainen toivoo, että yhteistyö mahdollistaa myös entistä henkilökohtaisempaa lääkärinpalvelua somessa, esimerkiksi vastaamista kysymyksiin – sellaisiin kuin tämän jutun alussa.

”Nykyisin monen tahon ajatuksena tuntuu olevan, että nuoret menisivät jonnekin nettisivuille etsimään tietoa huumeista. No eivät ne mene. Ja jos teini-ikäiselle sanoo, että varaapa itsellesi aika terveyskeskuksesta, niin valitettavan usein käy niin, että kehotus ei johda mihinkään”, Virolainen sanoo.

Lääkäri Atte Virolainen alkaa pitää somessa vastaanottoa. Tavoitteena on, että hän voisi entistä enemmän vastata myös nuorten henkilökohtaisiin kysymyksiin.

Tavoitteena on, että Virolainen saisi ensi vuoden alusta tuekseen A-klinikkasäätiön tiimin, jolloin henkilökohtaisen avun jakaminen olisi mahdollista yhä useammalle.

Seuraajat löytävät Lääkäri Aten edelleen tämän Tiktok- ja Instagram-tileiltä. Henkilökohtaista apua suunnitellaan annettavaksi chat-kanavilla. Hätätilassa Lääkäri Atte voisi jopa soittaa potilaalleen.

A-klinikkasäätiön hankepäällikkö Hanna Paikkala vahvistaa, että huumetiedolle on valtava tarve. ”Järjestökentältä on tullut selvä viesti, että nuorten keskuudessa alkoholi ei enää ole se ykköspäihde, vaan kannabis. Yhä nuoremmat käyttävät huumeita ja huumekuolemien määrä näyttää kasvavan”, Paikkala sanoo.

Tänä vuonna Suomi on alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa suhteellisesti ottaen Euroopan kärkimaa, kertoi Euroopan tuorein huumeraportti. Vuonna 2020 huumeisiin kuoli Suomessa yhteensä 258 ihmistä, joista 76 oli alle 25-vuotiaita,

Huumeiden käytön yleistymisestä kertoo muun muassa se, että vuonna 2020 huumekuskeja jäi poliisin tilastojen mukaan ensimmäistä kertaa kiinni lähes yhtä paljon kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajaneita.

Juuri nyt Virolainen ja Paikkala ovat erityisen huolissaan Ksalol-nimisestä rauhoittavasta lääkkeestä, joka leviää voimakkaasti nuorten keskuudessa. Viimeaikaisten nuorten kuolemien taustalla on epäilty olleen ksalol, jota on mahdollisesti terästetty vahvalla kipulääkkeellä fentanyylillä.

”Ksalol on äärimmäisen voimakas rauhoittava lääke, jotka katkaisee pahan olon että naps-vain: Tilalle tulee turtunut olo, jossa ei tarvitse kelailla mitään”, Virolainen kertoo.

Lääkkeeseen liittyy kuitenkin hänen mukaansa se ongelma, että se menettää tehoaan aika nopeasti. Saman vaikutuksen saadakseen joutuu ottamaan aina isompia annoksia. Ja jos lääkkeen käytön yrittää lopettaa, ahdistus palaa paljon voimakkaampana.

”Lopputuloksena on bentsodiatsepiiniriippuvuus ja myös paha ahdistus, koska lääke ei alunperinkään hoitanut ahdistuksen ja pahan olon perimmäistä syytä”, Virolainen sanoo.

Yksi hänen tavoitteistaan somelääkärinä on ehkäistä nuorten rikollisuutta. ”Koetan puhua nuorille järkeä.”

Vankilassa työskentelevänä päihdelääkärinä hän asioi päivittäin rikollisten ja päihderiippuvaisten kanssa. Näin ollen hän on myös hyvin perillä huume- ja rikosmaailmaan liittyvistä ilmiöistä ja säännöistä.

Hän sanookin elävänsä niin lähellä rikos- ja päihdemaailmaa kuin ihminen voi elää olematta itse rikollinen tai päihteiden käyttäjä.

Virolainen kertoo jutelleensa vankilassa monien huumausainerikoksista istuvien vankien kanssa. ”Kertomuksissa toistuu sama tarina: Nuori on puhuttu mukaan rikolliseen toimintaan sanomalla, että tämä on helppo keikka, käyt vain kaivamassa matkalaukun maastoon”, Virolainen kertoo.

Hän haluaa muistuttaa, että helpoksi väitetystä keikastakin voi saada kymmenen vuoden vankilatuomion.

” ”Mä voin aika vankalla kokemuksella sanoa, että subusta kandee pysyä kaukana.”

Raskaasta aihepiiristä huolimatta Lääkäri Atte on myös hauska.

”Olen luonteeltani huumorimies. Voin tehdä pilaa itsestäni. Minulle saa nauraa. ”

Monilla nuorilla ja varsinkin päihteiden käyttäjillä on Virolaisen mukaan hyvin huonoja kokemuksia terveydenhuollosta. Hän toivoo, että jos hän onnistuu olemaan somessa helposti lähestyttävä, se madaltaa nuorten kynnystä hakeutua hoitoon.

Nuorten kysymyksiin pitää hänen mukaansa vastata rehellisesti ja perustella vastaus tutkitulla tiedolla.

Esimerkiksi kysymykseen siitä, voiko kannabiksen käyttö aiheuttaa psykoosia, Virolainen vastaa, että kannabispsykoosi ei ole yleinen, ei mikään väestötason ongelma. Mutta jos ihmisellä on perinnöllistä alttiutta psykoosiin, riski on olemassa.

Subutexiin liittyviin kysymyksiin Virolainen on vastannut vaikkapa näin: ”Mä voin aika vankalla kokemuksella sanoa, että subusta kandee pysyä kaukana.”

Palautetta somelääkäri saa harvoin, mutta se ilahduttaa Virolaista sitäkin enemmän.

Sellainen oli esimerkiksi viesti, jossa kerrottiin lastenpäivystykseen tulleesta, subutexiä kokeilleesta alle 16-vuotiaasta, joka oli Lääkäri Atten videoita katsottuaan tullut katumapäälle. Kun kaverit tarjosivat subutexiä toisen kerran, hän ei enää ottanutkaan.