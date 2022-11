Kun ystävyys päättyy hankalasti, ihminen saattaa turvautua samaan ratkaisuun kuin strutsi. Jotta ihmissuhde voi jatkua, molempien on kyettävä kuuntelemaan ja olemaan lempeitä itseään kohtaan, psykologi muistuttaa.

Tilaajille

HS:n lukija kirjoittaa:

”Minulla ja pitkäaikaisella parhaalla ystävälläni meni välit poikki. Jälkeenpäin ajateltuna uskon molempien olleen hieman läheisriippuvaisia, eikä suhde aina ollut kovin terve mutta se oli silti tärkeä. Lopuksi riidan päätteeksi välit katkesivat. Nyt meillä on lapset samassa päivähoidossa ja yhteisiä ystäviä. Mietin entistä ystävääni usein, mutta suhtautumiseni on hyvin ristiriitainen. Yhtäältä kaipaan hyviä hetkiä ja ystävyyttä, toisaalta koen hänet hieman myrkyllisenä ihmisenä ja omat rajani, joita olen viime vuosina työstänyt, saattaisivat joutua koetukselle. Tiedän myös, että hän kantaa katkeruutta minua kohtaan. Pitäisikö asioita yrittää selvittää, jos molemmat siihen olisivat suostuvaisia, ja jos ystävyys jatkuisi, miten välttäisi sudenkuopat, ettei historia toistaisi itseään? Vai kannattaisiko vain jatkaa elämääni, joka on hyvällä tolalla?”