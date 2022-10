Sosiaalisessa mediassa leviää parhaillaan videoita, jotka vaikuttavat ensikatselulta täysin käsittämättömiltä, mutta keräävät esimerkiksi Tiktokissa jopa miljoonia tykkäyksiä.

”Miten ilmaista omaa rakkauttaan, jos kumppanin rakkauskieli on laatuaika?” kysyy nuori nainen Tiktok-videollaan. ”Puolisoni rakkauskieli on fyysinen kosketus, mutta lempeät palvelukset puhuttelevat minua enemmän, joten roskat odottavat edelleen keittiössä ja lattia on imuroimatta”, pohtii videollaan toinen tiktokkaaja.