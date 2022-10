”Perheissä ei tarvita vaakaa eikä mittanauhaa” – Tärkeintä on terveys, ei puntarin lukema

Lapsen ylipainoon pitäisi suhtautua kuten astmaan eli neutraalisti, eikä ikinä syyllistäen, sanoo lastenlääkäri.

Juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.

Lääketieteen tohtori, lastenlääkäri Nina Kaseva:

”Joka neljäs poika ja joka viides tyttö on Suomessa ylipainoinen tai lihava. Ylipaino on sairausriski, ja lihavuus on pitkäaikaissairaus.