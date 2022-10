Kauppoihin ilmestyi energiajuoma, jossa on lähes kaksinkertainen määrä kofeiinia tavanomaiseen verrattuna

Energiajuomia ei suositella alle 15-vuotiaille, mutta myyntiä ei juurikaan valvota.

Helsingin pääpostitalon seinää peitti vielä muutama päivä sitten valtava, koko seinän kokoinen mainos: Battery-energiajuomaa saa nyt tuplamäärällä kofeiinia.

Siinä missä tavanomaisessa Battery-energiajuomassa on kofeiinia 32 milligrammaa sadassa millilitrassa, on lisäbuustatussa Battery Extend -energiajuomassa kofeiinia lähes puolet enemmän, 60 milligrammaa sadassa millilitrassa.

Markkinoilla on myös muita energiajuomia, joissa kofeiinipitoisuus on lähes samaa luokkaa: Esimerkiksi useissa suosituissa Nocco- ja Celsius-energiajuomissa kofeiinia on 330 millilitran tölkissä 180-200 milligrammaa eli noin 55 milligrammaa sataa millilitraa kohden.

”Kuulostaa aika isolta määrältä”, sanoo erikoistutkija Susanna Raulio Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on määritellyt lapsille ja nuorille kofeiinin turvallisen saannin rajan, joka on kolme milligrammaa painokiloa kohden päivässä. Kofeiinin kokonaissaantiin lasketaan kaikki päivän aikana saatu kofeiini. Energiajuomien lisäksi sitä tulee esimerkiksi kolajuomista, suklaasta, teestä ja kahvista.

” Kehittyvässä iässä olevat nuoret ovat aikuisia paljon herkempiä kofeiinin vaikutuksille.

Grafiikka kertoo, minkä verran kofeiinia eri elintarvikkeista kertyy. Energiajuomalla tarkoitetaan tässä tavanomaista juomaa, jossa on kofeiinia 32 milligrammaa sadassa millilitrassa juomaa:

Markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita, ja erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa energiajuomat ovat suosittuja. Esimerkiksi läpi yön pelaavat nuoret saattavat juoda energiajuomia jaksaakseen valvoa. Osa taas juo vähäkalorisia energiajuomia jaksaakseen treenata.

”Kouluterveyskyselyn mukaan päivittäin energiajuomia juo kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista nuorista noin kymmenen prosenttia”, Raulio sanoo.

Suomessa

Ruokavirasto ei suosittele energiajuomia

alle 15-vuotiaille, mutta myynnin valvonta on lähinnä kauppojen vastuulla.

Juuri kehittyvässä iässä olevat nuoret ovat aikuisia paljon herkempiä kofeiinin vaikutuksille. Säännöllinen ja runsas kofeiinin käyttö voi aiheuttaa ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä sekä univaikeuksia. Kofeiini myös kiihdyttää, joten oikein runsas käyttö voi aiheuttaa keskushermosto-oireita, kuten rauhattomuutta.

Sokeria sisältävistä energiajuomista saa myös energiaa samaan tapaan kuin virvoitusjuomista. Lisäksi ne kuluttavat hampaiden kiillettä ja saattavat syrjäyttää ruokavaliosta terveyden kannalta parempia valintoja.

Panimoliitto kehottaa liittoon kuuluvia yrityksiä välttämään nuorille kohdennettuja energiajuomamainoksia. Kadunvarsimainoksilta ei silti kukaan voi välttyä. Peruskoulujen virvoitusjuoma-automaateissa ei liiton kannanoton mukaan saisi olla myynnissä energiajuomia. Myös THL on suosittanut, ettei energiajuomia myytäisi alle 15-vuotiaille.

Sinebrychoffin vesien, virvoitusjuomien ja energiajuomien markkinointijohtajan Mikko Tuovion mukaan Batteryn mainosten kohdalla noudatetaan Panimoliiton suosituksia.

”Ulkomainosyhtiöt, jotka mainosmediapaikat valitsee, tutkivat hyvin tarkkaan, mitä ikäryhmiä missäkin tavoitetaan ja luotamme heidän arvioonsa, että Batteryn mainonta tavoittaa etupäässä aikuisia”, Tuovio sanoo.

Hänen mukaansa Battery-energiajuomia juovat etupäässä aikuiset, jotka hakevat suuremmalla kofeiinimäärällä piristystä. Nimenomaan aikuisilla on Tuovion sanoin kysyntää tuplamäärälle kofeiinia.

”Nuoret ostavat enemmän energiajuomia, jotka painottuvat erilaisiin makuihin”, Tuovio kertoo.

Hänen mukaansa on myös hyvin tarkkaan katsottu, että Battery-juomien kofeiinimäärät ovat viranomaissuositusten rajoissa.

Muutama vuosi sitten Sosiaali ja terveysministeriö (STM) ja Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) tilasivat THL:sta selvityksen koskien tieteellistä näyttöä energiajuomien terveyshaitoista lapsille ja nuorille. THL:n Susanna Raulion mukaan selvityksen perusteella ei saatu suosituksia ja rajoituksia kirjattua lakiin.

”Kofeiini on sinänsä ihan laillinen piriste, mutta tiivistetyssä muodossa sitä tulee helposti nautittua enemmän kuin mihin elimistö on tottunut”, hän sanoo.

Kahvia ei ehkä tule juotua litrakaupalla, mutta energiajuoma, jossa on jo parissa desilitrassa toista sataa milligrammaa kofeiinia, saattaa kulua huomaamatta. Silloin myös turvallisen käytön raja herkästi ylittyy. Myös kofeiiniriippuvuus kehittyy helposti, kun sietokyky kasvaa.

Energiajuomia kulutetaan ympäri Eurooppaa. THL on mukana yhteiseurooppalaisessa hankkeessa, joka tähtää nuorille suunnatun elintarvikemarkkinoinnin rajoittamiseen erityisesti digitaalisissa kanavissa. Raulio arvelee, että rajoituksille on erityistä tarvetta, jos tuotteiden kofeiinimääriä aletaan laajemmin lisätä.

Hanke päättyy Raulion mukaan ensi vuonna. Hankkeen tuloksia ja suosituksia on hänen mielestään aiheellista seurata ja tarvittaessa alkaa valvoa energiajuomien mainontaa ja myyntiä tiukemmin.

”Tarvitaan poliittista ohjausta myös, ja olihan istuvan hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu tavoite kieltää energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille, mutta tavoite ei edennyt”, Raulio sanoo.

Tähän mennessä Suomessa Ruokavirasto on edellyttänyt, että kofeiinia sisältävissä elintarvikkeissa on tarvittaessa varoitus suurista määristä.

Lainsäädännön mukaan juomaan, joka on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan ja joka sisältää mistä tahansa lähteestä peräisin olevaa kofeiinia yli 150 milligrammaa litraa kohti, on oltava merkintä korkeasta kofeiinipitoisuudesta. Lisäksi tuotteessa on oltava maininta, ettei sitä suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville.

Varoitustekstien on oltava näkyvillä juoman nimen yhteydessä. Lisäksi pakkauksessa on selkeästi luettava, kuinka paljon, esimerkiksi kuinka monta tölkillistä tuotetta voi vuorokaudessa nauttia.