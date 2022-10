Omista saavutuksista voi olla vaikea tuntea tervettä ylpeyttä, jos tuntee syyllisyyttä siitä, että menee paremmin kuin muilla.

Elämäsi on edennyt nousujohteisesti: olet pärjännyt hyvin taloudellisesti tai työelämässä tai ehkä olet onnistunut ihmissuhderintamalla paremmin kuin hyvin.

Silti saavutuksista on vaikea tuntea tervettä ylpeyttä: sinua hävettää, että pärjäät paremmin kuin muut. Rahaa on enemmän kuin ystävillä, perheonni on auvoisempaa kuin sisaruksillasi, konkurssin tehneille yrittäjävanhemmille tuntuu pahalta iloita oman firman menestyksestä.

Oletko sinä tilanteessa, jossa oma menestys jollain elämän saralla hävettää? Miten se on vaikuttanut arkeesi?

