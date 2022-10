Asiantuntija kertoo, mitä nenän huuhtelusta on syytä tietää

Asiantuntuja suosittelee nenän huuhtelua etenkin tietyille ihmisryhmille. Siihen on kuitenkin olemassa suihkeita tehokkaampikin keino.

”Peset kätesi joka päivä, miksi et myös nenääsi”, kysyy mainos, joka markkinoi apteekissa myytävää nenäsumutetta. Sen mukaan nenän huuhtelu päivittäin voi auttaa suojaamaan flunssalta.

Mutta suojeleeko päivittäinen nenän huuhtelu flunssalta?

Kimmo Väyrynen

Korva- nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri Kimmo Väyrynen terveyspalveluyhtiö Terveystalosta ei tyrmää ajatusta nenän huuhtelun hyvistä vaikutuksista.

Hän ei kuitenkaan suosittele huuhtelemaan nenää päivittäin tai käyttämään sumutetta jatkuvasti. ”Liiallinen käyttö voi kuivattaa nenää ja aikaansaada nenänverenvuodon”, Väyrynen toteaa.

Nenän huuhtelun vaikutuksista on Väyrysen mukaan tehty laajoja tutkimuksia, mutta tulokset eivät ole yksiselitteisiä. ”Se tiedetään, että taudinaiheuttajat kiinnittyvät ihmisen limakalvoille. Jos ne huuhtelee pois, se ei ainakaan lisää sairastumisen riskiä”, hän sanoo.

” Neste huuhtoo nenästä eritteet ja epäpuhtaudet ja ohentaa sitkeää limaa.

Apteekista saatavien nenäsuihkeiden etuna on Väyrysen mukaan se, että suihke tarrautuu hyvin limakalvoon. ”Kannuttelu” eli limakalvojen huuhtelu nenäkannun avulla on kuitenkin Väyrysen mukaan tehokkaampaa, koska nesteen määrä on isompi.

”Hiillosta voi sammuttaa sprayllä, nuotion sammutus vaatii suurempia nestemääriä”, hän sanoo.

Väyrynen ei kuitenkaan huuhtelisi nenää päivittäin. Hän sanoo käyttävänsä nenähuuhtelukannua silloin, jos nenä on kuiva ja karstainen tai jos olo tuntuu nuhaiselta, flunssaiselta tai muuten oudolta.

Neste huuhtoo nenästä eritteet ja epäpuhtaudet ja ohentaa sitkeää limaa. Se myös pehmittää ja irrottaa karstaa.

”Huuhtelen nenäni seoksella, jossa otan puoli litraa haaleaa vettä kraanasta ja sekoitan siihen tasaisen teelusikallisen merisuolaa. Tällä nesteellä huuhdon molemmat sieraimet niin, että samalla hengitän suun kautta”, Väyrynen sanoo.

Hän muistuttaa, että huuhtelukannu on tärkeää pestä ja huuhtoa jokaisen käyttökerran jälkeen infektioriskin minimoimiseksi.

Väyrynen Suosittelee huuhtelua esimerkiksi niille, jotka altistuvat työssään ilman epäpuhtauksille. Huuhtelusta voi olla hyötyä myös allergisille.

”Kun allergiakausi alkaa, limakalvot ovat kuin kärpäspaperi, johon allergeenit tarttuvat. Nenähuuhtelu on puolestaan eräänlainen painepesuri, joka huuhtoo ne pois”, hän kuvaa.

Kosteus tekee limakalvoille hyvää. Virusflunssaa sairastava voi helpottaa oloaan esimerkiksi höyryhengityksellä. ”Höyry kostuttaa kuivia limakalvoja tehokkaasti”, Väyrynen sanoo.

Höyry ei saa kuitenkaan olla liian kuumaa, jotta se ei aiheuta palovammoja. Turvallisinta on käyttää 37–42-asteista höyryä, jota voi hengittää esimerkiksi hupun alla. Höyryn hengittämisessä voi käyttää myös ilmankostutinta tai höyryhengityslaitetta.

” Loppusyksyksi on ennustettu poikkeuksellisen rajua influenssaepidemiaa.

Influenssalta kannattaa nyt suojautua kaikin keinoin, sillä loppusyksyksi on ennustettu poikkeuksellisen rajua influenssaepidemiaa.

Sairastumisia aiheuttavat tällä hetkellä tavanomaisemmat flunssavirukset, kuten rino-, adeno- ja rs-virukset sekä erityisesti lapsiperheissä pyörivä raju enterovirusepidemia.

Väyrynen kehottaa erityisesti vanhuksia ja muita riskiryhmiä ottamaan influenssarokotteen. ”Rokotus vähentää sairastavuutta ja vakavia taudin komplikaatioita”, hän toteaa.

Hän kertoo havainneensa vastaanotollaan, että myös streptokokkibakteerien aiheuttamaa nielutulehdusta eli angiinaa on paljon liikkeellä. Angiina vaatii usein antibioottihoitoa.

Myös koronavirustartunnat näyttävät tilastojen perusteella yleistyneen. Vaikeat koronavirusinfektiot ovat sen sijaan selvästi vähentyneet.

Väyrysen mukaan Koronan hoidossa on järkevöidytty: ”Ihmiset tekevät kotitestin ja jos pamahtaa plussa, he eivät automaattisesti lähde lääkäriin vaan sairastavat kotona eristyksissä.”

Hän muistuttaa, että kuumeisena ei vastaanotolle edes pitäisi tulla. Sairaana taudin leviämistä tulisi ehkäistä pysyttelemällä kotona.

Flunssa-aallon voimakkuudella voi Väyrysen mukaan olla yhteyttä koronaan. ”Pandemian aikana kaikki ovat eläneet vähän eristäytyneinä, kuin omissa kuplissaan. Voi olla, että vastustuskyky ei ole kehittynyt yhtä hyvin. Nyt kun palataan yhä enemmän normaaliin arkeen, flunssa voi olla raju.”

” ”Olen huomannut, että kaksivuotiaskin osaa pyytää käsidesiä käsi ojossa.”

Influenssan torjunnassa kannattaa hänen mukaansa käyttää tervettä maalaisjärkeä ja muistaa koronan aikana opitut keinot.

Hän on havainnut, että ihmiset ovatkin varsin hyvin oppineet suojautumaan tartunnoilta. ”Vastaanottoni työpöydällä on pumppupullo käsidesiä. Olen huomannut, että kaksivuotiaskin osaa pyytää sitä käsi ojossa”, Väyrynen kertoo.

Tärkeää on hänen mukaansa pestä kädet huolellisesti aina kotiin tullessa, ruuanlaiton ja ruokailun yhteydessä vessäkäynneistä puhumattakaan. Erityisesti kasvojen koskettelua pitäisi välttää.

” ”Silmälaseihinkin pyrin tarttumaan jotenkin muutoin kuin paljaalla kädellä.”

Miten Väyrynen itse suojautuu vastaanotollaan tartunnalta ja huolehtii siitä, että yhden potilaan pöpöt eivät siirry toiseen?

Väyrynen kertoo käyttävänsä töissä aina maskia. Lisäksi hän sanoo välttävänsä koskettamasta itseään hartiaseudun yläpuolelta työpäivän aikana.

”Silmälaseihinkin pyrin tarttumaan jotenkin muutoin kuin paljaalla kädellä.”

Hän kertoo vastustuskykynsä myös kehittyneen työvuosien aikana. Siihen ovat vaikuttaneet muun muassa elintavat. Kannattaa siis syödä lautasmallin mukaan, välttää stressiä, nukkua riittävästi ja harrastaa sopivasti liikuntaa.

Väyrynen sanoo huomanneensa, että liikuntaa ei pidä harrastaa liikaa.

”Aiemmin tuli kilpailtua kestävyysjuoksussa ja juoksumääräni olivat suuria. Silloin olin aika usein kipeänä. Riittävä lepo on vastustuskyvyn A ja O. Kun elimistö lataa akkuja, vastustuskyky kasvaa ja kehittyy.”