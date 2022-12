Husin nuorisopsykiatrian osaston kaksi potilasta teki tätä juttua varten kuvituksia. Heitä pyydettiin piirtämään, mistä he unelmoivat. Toisessa työssä on kasvojen lisäksi teksti ”I wanna be a star”.

Helsingin Töölössä nuorisopsykiatrian osastolla N4 hoidetaan nuoria, joiden mielenterveyden häiriöt ovat kaikkein vakavimpia. Osaston henkilökunta näkee jäävuoren huipun, mutta heidän pääviestinsä on kuitenkin toivo.

Tilaajille

”Oli välillä vähän perseestä, mutta kyllä tulen ikävöimään tätä paikkaa.”

Näin eräs nuorisopsykiatrian osaston entinen potilas on kirjoittanut oranssiin lappuun, joka on leikattu lehden muotoiseksi. Lappu on liimattu osaston oleskelutilan seinälle osaksi ”toivon puuta”. Siinä on aiempien potilaiden viestejä osastolle saapuville nuorille.