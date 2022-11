Ovatko inkivääri­­valmisteet terveellisiä? Hyödyistä on vain vähän näyttöä, ja osalle ne voivat olla jopa vaarallisia

Maltillisesti käytettynä kaupoissa myytävät inkivääri­valmisteet ovat todennäköisesti turvallisia, mutta niiden hyödyistä tiedetään vain vähän.

”Aurinkoa ja vastustuskykyä syksyyn. Inkiväärishotti piristää ja kiihdyttää aineenvaihduntaa.” ”Inkivääri on myös LOISTAVA pöpöjen tappaja, eli nyt flunssakautena kannattaa ottaa käyttöön!” ”Flunssakauteen apua inkivääri-sitruunashoteista. Aamulla tuoreena mehustettuna boostaa vastustuskykyä, helpottaa kurkun oireita ja paljon muuta.”

Sosiaalinen media on täynnä suitsutusta inkiväärin terveellisyydestä. Lainaukset ovat Instagram-julkaisuista, ja reseptejä kotitekoisiin inkiväärijuomiin on verkko pullollaan.

Esimerkiksi valmiita inkiväärishotteja on myyty ruokakaupoissa jo joitakin vuosia, ja niiden litrahinta huitelee korkeimmillaan miltei 40 eurossa. Inkivääriä myydään myös mehun, kapselin ja teen muodossa.

Onko inkivääri siis hyväksi terveydelle, kuten väitetään?

Googlaamalla inkiväärin terveysvaikutuksia löytää helposti luontaistuote­kauppojen sivustoja, hyvinvointiblogeja ja hyvinvointiin keskittyviä medioita, jotka ylistävät inkiväärin myönteisiä vaikutuksia immuuni­puolustukseen, vatsavaivoihin, kipuun, sydänvaivoihin, verenkiertoon ja jopa libidoon.

Ylilääkäri Maria Paile-Hyvärinen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta kuitenkin muistuttaa, että on eri asia käyttää inkivääriä mausteena kuin vaikkapa tiivistettynä kapseliin, jolloin inkiväärin sisältämien yhdisteiden kokonaismäärä saattaa muuttua haitalliseksi.

”Myös esimerkiksi valkosipulin ja vihreän teen sisältämät yhdisteet voivat olla kapseliin tiivistettyinä haitallisia”, hän sanoo.

Paile-Hyvärisen mukaan tarkkaa turvallista ylärajaa inkiväärille ei voida määritellä, mutta esimerkiksi kaksi grammaa kuivattua inkiväärijauhetta päivässä on katsottu vielä suhteellisen turvalliseksi määräksi.

Mitä kaupoissa myytävien inkivääri­valmisteiden terveyshyödyistä sitten tiedetään?

Euroopan unioni ylläpitää rekisteriä, jossa on elintarvikkeisiin liittyviä terveysväittämiä.

Euroopan lääkevalvontaviranomainen (EMA) on arvioinut, että tietyllä tavalla valmistettu inkiväärijauhe on tehokas matkapahoinvoinnin estämiseen, kun annos on 1–2 grammaa jauhettua inkivääriä otettuna noin tunti ennen matkaa. Tällaisia valmisteita ei kuitenkaan ole myynnissä Suomessa.

”Erilaisia inkivääriä sisältäviä valmisteita on vaikea vertailla keskenään ilman tietoa inkiväärin tai inkivääri­uutteen tarkasta määrästä ja tyypistä valmisteessa”, Paile-Hyvärinen sanoo.

Osa terveysväittämistä on rekisterissä niin sanotussa ”odotustilassa”. Ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen Helsingin yliopistosta kertoo, että kaiken kaikkiaan kasviperäisiä ainesosia koskevia väitteitä on odotustilassa pari tuhatta.

”Tieteellistä näyttöä niiden terveysvaikutuksista ei joko ole arvioitu tai siitä ei ole riittävästi näyttöä, mutta asian ollessa keskeneräinen väitteitä saa käyttää tuotteiden markkinoinnissa”, Heinonen kertoo.

Inkivääristä odotustilassa oleva väittämä liittyy nivelten tulehdustilaan, jota inkiväärin sanotaan jonkin verran helpottavan. Toinen odotustilassa oleva arvio liittyy inkiväärin sisältämään gingeroliin, jonka sanotaan olevan hyväksi vatsan hyvinvoinnille. Se on aine, jonka sanotaan nimenomaan helpottavan pahoinvointia.

”Nämä väitteet eivät ole läpäisset tieteellistä tarkastelua”, Heinonen huomauttaa.

” ”On paljon ihmisiä, jotka uskovat naapuria tai jotain muuta kokemus­asiantuntijaa tai julkisuuden henkilöä.”

Heinonen on huomannut, että kaikille kuluttajille ravintolisien sisältämien kasviperäisten ainesosien tieteellinen näyttö ei kuitenkaan ole merkityksellinen asia.

”On paljon ihmisiä, jotka uskovat naapuria tai jotain muuta kokemus­asiantuntijaa tai julkisuuden henkilöä”, Heinonen sanoo.

”Monet juovat myös mustaherukkamehua flunssaan ja kokevat sen helpottavan.”

Suomessa Ruokavirasto ei suosittele inkiväärivalmisteita raskaana oleville. Miksi ei?

”Eläinkokeissa inkiväärin on todettu lisäävän keskenmenoriskiä ja aiheuttavan sikiön kehityshäiriöitä. Lisäksi sillä on testosteronin kaltaisia hormonivaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa naisille lisääntymishäiriöitä”, kertoo erikoistutkija Tero Hirvonen Ruokavirastosta.

Näyttö ei ole niin vahvaa, että inkiväärin raskausaikana tulisi kokonaan kieltää, mutta mutta varmuuden vuoksi inkivääriä ravintolisänä ei suositella, jos odottaa vauvaa. Suosituksissa ja varoituksissa noudatetaan aina varovaisuusperiaatetta.

Ihmisillä tehtyjä tutkimuksia on vähän, mutta Hirvosen mukaan vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että inkiväärilisiä nauttineiden odottavien äitien ryhmässä oli hieman enemmän sikiökuolemia kuin ryhmässä, jotka eivät olleet nauttineet inkivääriä. Se on hänen mukaansa riittävän painava syy välttää inkivääriä odotusaikana.

Ruokaviraston raportin mukaan inkiväärillä on myös yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Joidenkin verenpaine­lääkkeiden ja verenohennus­lääkkeiden pitoisuudet voivat nousta yhteiskäytössä inkiväärin kanssa. Se lisää riskiä käytettyjen lääkkeiden haittavaikutuksille.

Terveysväitteitä kasviperäisistä lisäravinteista saa mainoksissa esittää vain, jos ne ovat EU:n hyväksymiä tai odotuslistalla. Ravintolisistä ei saa esittää sairauksien hoitamiseen, ennaltaehkäisemiseen tai parantamiseen liittyviä väitteitä. Niiden turvallisuus on elintarviketoimijan vastuulla.

Tutkimustieto inkivääristä on tällä hetkellä Paile-Hyvärisen mukaan uudelleen arvioitavana, joten kokonaisuudesta on mahdollisesti tulossa uutta tietoa jo ensi vuoden aikana.

"Ruokakaupoissa ja luontaistuote­kaupoissa olevista valmisteista emme kuitenkaan edelleenkään pysty sanomaan mitään, koska niissä olevien ainesosien määrä ja valmistustapa ovat tuntemattomia”, Paile-Hyvärinen sanoo.

"Maltillisesti käytettynä ne ovat mitä todennäköisimmin turvallisia.”

Monilääkityille ja vanhuksille Fimean ylilääkäri ei kuitenkaan suosittelisi tiivistettyjen inkiväärivalmisteiden käyttöä, koska niihin sisältyy verenvuodon riski ja yhteisvaikutus erilaisten lääkkeiden kanssa saattaa yllättää.