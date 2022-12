Leikkipuistot ovat korvaamattomia paikkoja myös aikuisille – Niiden sulkeminen on monella tavalla surullista

Leikkipuistojen merkitys perheeni arkeen on ollut jo kolmessa polvessa korvaamaton, kirjoittaa Anni Ihamäki kolumnissaan.

”Älä sitten laita sitä kieltä kiinni mihinkään kaiteeseen!” varoitti äitini kylminä talvipäivinä, kun pyöritteli Vitalista pulleisiin poskiini leikkipuiston pihassa.

Minä sanoin joo joo, ja samalla kun yritin nuolla makean makuista rasvaa poskeltani, unohdin tuhat kertaa kuulemaani varoituksen. Pian jo länttäsin kieleni kiinni lähimpään kaiteeseen. Kipu alkoi välittömästi, mutta olin onnekas: kieleni jäi kiinni vain pikkuisen ja parani äkkiä. Erään ystäväni kielessä on yhä jäljet samasta hommasta.

Talvisen leikkipuiston rinnalle mieleeni piirtyy aivan yhtä elävänä kuva leikkipuistosta kesällä. Se on muisto yhdestä Helsingin hienoimmista palveluista: kaikille alle 16-vuotiaille kesällä tarjottavasta ilmaisesta leikkipuistoruokailusta.

Päivä toisensa jälkeen lauma meitä lapsia kerääntyi piiriin laulamaan yhteislaulua, jonka jälkeen sininen keittokärry vedettiin piirin keskelle juhlallisin menoin. Laulajat asettuivat kiemurtelevaan jonoon käsissään muoviastiat ja lusikat.

Äidillä oli mukana muovipussissa ihania, jo hieman pehmenneitä ruisleipiä keiton kylkeen. Vähän pahalle haisevasta punaisesta juomapullosta hörpin auringossa lämmennyttä, ehkä vähän sille pullolle maistuvaa mehua. Oi 1980-luku!

” Leikkipuistoista olen saanut vertaistukea, leikin riemua ja taaperoarjen pelastavaa kahvia.

Nykyisin käyn lasteni kanssa leikkipuistossa viikoittain. Yhä niissä ihaninta on lasten leikki, mutta sen rinnalle on aikuisen näkökulmasta noussut uusia arviointimittareita.

Parhaita ovat puistot, joissa on myös sisätilat. Sisällä voi oleskella ihan itsekseen tai osallistua järjestettyyn ohjelmaan: on leivontaa, kirppiksiä, muskareita ja satutuokioita. Joinain aamuina puistojen sisätiloissa on maksuton kahden tunnin kerho parivuotiaille lapsille. Ihmeellistä!

Leikkipuistohetkeni kruunaa aina puiston henkilökunnan kysymys: ”Haluaisitko sä kahvia?” ”Kiitos todellakin haluan!” Kahvin kustannamme me vanhemmat, jotka laitamme rahaa lippaaseen: juodun tilalle hankitaan uusi kahvipaketti ja niin homma rullaa.

Minä ja perheeni olemme jo kolmannessa polvessa saaneet nauttia leikki- ja asukaspuistoista. Niiden merkitys arkeemme on ollut korvaamaton: kun esimerkiksi esikoiseni leikkipuistokausi alkoi 2010-luvun alussa, tutustuin leikkipuistoissa nykyisiin läheisiin ystäviini, joihin en olisi muualla luultavasti törmännyt.

Leikkipuistoista olen saanut vertaistukea, leikin riemua ja sitä taaperoarjen pelastavaa kahvia – puhumattakaan kaikesta siitä, mitä lapseni ovat saaneet.

Siksi tuntuukin erityisen surulliselta, että Helsinki sulkee ensi kevääksi 39 leikkipuistoa, koska niiden työntekijöillä yritetään täyttää päiväkotien henkilöstövajetta. Myös nykyinen kotikaupunkini Espoo aikoo karsia asukaspuistojen ja kerhojen määrää säästösyistä reilusti alle puoleen.

Ymmärrän, että säästää pitää, mutta lapsista säästäminen tuntuu erityisen kurjalta. Se siirtää maksuja tulevaisuuteen ja luo sukupolven, jolta leikkipuistomuistot puuttuvat.