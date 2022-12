Wide ContentPlaceholder

Pakkauskokojen pieneneminen, shrinkflaatio, on jo hyvin yleistä. HS selvitti, mistä tämä kuluttajia usein jurppiva ilmiö johtuu.

Hyvinvointi | Kuluttaja

Kutistuvat pakkaukset

Moni on törmännyt kaupassa erikoiseen ilmiöön: pakkaus näyttää tismalleen samalta kuin ennenkin, mutta se on kutistunut ja keventynyt. Hinta sen sijaan on saattanut jopa nousta. Kyseessä on shrinkflaatio, jolta on vaikea välttyä, asiantuntijat sanovat.

Suklaapatukat, jäätelötuutit, sipsipussit ja karkkirasiat. Voi- ja margariinipaketit, tonnikalapurkit ja eineslaatikot, kuten kermaperunat ja valmiskeitot. Kaurapuuro, juusto, jauheliha, nakit, leikkeleet. Kahvi (myös pikakahvi) sekä kaakao, maitorahka ja ruisleipä. Mikä tätä listausta yhdistää?