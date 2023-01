Olen treenannut vuoden amerikkalaisessa kuntokeskuksessa, joka maksaa vuodessa yli 2 500 euroa. Jäsenyys toi mukanaan ahaa-elämyksen, jota en osannut odottaa.

Washington

Kuinka paljon olisit valmis maksamaan kuntosalijäsenyydestä?

Ennen ajattelin, että kipurajani olisi sata euroa kuussa. Kun muutin vuosi sitten Yhdysvaltoihin, sain huomata, ettei se riitä.

Ainut arkeeni sopiva kuntokeskus on kävelymatkan päässä: Equinox. Se on Manhattanilta lähtöisin oleva ketju, johon liitetään tyypillisesti etuliite luksus. Se näkyy hinnassa, sillä jäsenyydestä pitää pulittaa tyypillisesti vähintään 200 euroa kuussa. Omani on vähän päälle.