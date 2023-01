Kymmeniätuhansia ihmisiä kuolee pelkästään Euroopassa vuosittain bakteereihin, joihin antibiootit eivät pure. Antibioottiresistenssi on kiihtyvä maailmanlaajuinen ongelma, ja 20-vuotias Santtu tietää, millaista sen kanssa on elää.

Tilaajille

Päällepäin mistään ei voisi päätellä, että keittiönpöydän ääressä istuva Santtu on vakavasti sairas. Olohuoneen nurkassa on kuntopyörä muistuttamassa, että olo on aina hieman parempi, kun sitä polkee.

20-vuotiaan Santun keuhkoissa jäytää tauti, joka ei koskaan parane. Se aiheuttaa monenlaisia ongelmia, vaikka lääkkeiden ansiosta arki onkin monella tapaa kuin kellä tahansa ikätoverilla.