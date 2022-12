Joulu voi olla sekä fyysisesti että henkisesti kuormittavaa aikaa. Siksi myös sydänkohtauksen riski kasvaa.

Joulu ei ole vain rauhoittumisen aikaa. Jouluna moni stressaa ja kokee suuria tunteita, ja myös sydäninfarktien määrä lisääntyy juhlapyhien aikana.

”Joulunaikaan liittyy paljon stressitekijöitä, kuten kiirettä, valmisteluja ja muuta toimintaa”, sanoo ylilääkäri ja linjajohtaja Jyri Lommi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kardiologisesta yksiköstä.

Hän kertoo päivystäneensä sydänlääkärinä monena jouluna uransa aikana eikä kertaakaan ole kohdannut työssään rauhallista joulua. Tosin osa viivyttelee lähtemistä sairaalaan joulunpyhinä, joten kiireisin aika voi ajoittua myös joulun ja uudenvuoden välisiin päiviin.

Sydäntapahtumien vaihtelua eri vuodenaikoina on maailmalla tutkittukin. Muun muassa Amerikan sydänyhdistyksen (The American Heart Association, AHA) mukaan sydänkohtauksia on eniten juuri joulunpyhien jälkeen.

Myös laajassa ruotsalaisessa rekisteri­tutkimuksessa havaittiin 16 vuoden seurannassa, että juhlapyhät – erityisesti joulu, uusivuosi ja juhannus – lisäävät sydänkohtauksen riskiä muihin ajankohtiin verrattuna.

Riski koskee etenkin yli 75-vuotiaita ja niitä, joilla on jokin muu sydänkohtausriskiä lisäävä perussairaus, kuten diabetes tai sepelvaltimotauti.

Tutkimus on julkaistu British Medical Journal (BMJ) tiedelehdessä vuonna 2018.

” Sydänkohtaus­riski on koholla myös niillä, jotka viettävät joulun­pyhiä yksin.

Suomesta ei vastaavaa kansallista rekisteriä sydäntapahtumista löydy, mutta Lommi arvelee, että meillä tilanne on vastaava kuin naapurimaassa.

”Myös esimerkiksi iso lumimyräkkä lisää sydänkohtauksia, kun ihmiset yllättäen rehkivät lumitöissä tai kaatuvat ulkoillessaan”, Lommi sanoo.

Stressaantuneiden tai touhuavien lisäksi sydänkohtausriski on joululomilla koholla niillä, jotka viettävät joulunpyhiä yksin.

”On niitä, jotka masentuvat ja kenties juovat sen takia liikaa”, Lommi sanoo.

Hän muistuttaa, että meillä pohjoisessa myös olosuhteet ylipäätään voivat lisätä riskiä saada sydänoireita. Pimeä ja pakkanen kuormittavat elimistöä, ja tähän aikaan vuodesta väestössä pyörii paljon hengitystie­infektioita, kuten influenssaa ja edelleen koronavirustautiakin.

”Infektiot tuovat merkittävän lisän myös sydänsairastavuuteen”, Lommi sanoo.

Runsas alkoholinkäyttö lisää sydämen rytmihäiriöiden vaaraa. Terveellekin ihmiselle esimerkiksi krapula voi aiheuttaa rytmihäiriöitä, ja sydänpotilaalla vaara on vielä suurempi. Rytmihäiriöiden lisäksi krapula lisää sydäninfarktin ja aivohalvauksen vaaraa.

”Nuoremmilla riski alkoholista johtuvaan rytmihäiriöön on isompi pikkujouluaikana kuin joulun pyhinä. Vanhemmilla syyt sydämen rytmihäiriöihin johtuvat usein monista syistä”, Lommi sanoo.

Rytmihäiriö lisää sydämen hapenkulutusta ja kuormittaa sydäntä. Se voi Lommin mukaan laukaista sydämen vajaatoiminnan oireiston sellaiseksi, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa.

Sydämen rytmihäiriö voi aiheuttaa lisälyöntejä mutta myös liian hidasta rytmiä. Se tuntuu huonona olona, huimauksena, väsymyksenä tai suorituskyvyn laskuna. Jos sykkeen lasku on äkillinen, potilas voi mennä tajuttomaksi.

” "Sairaaloissa kaikki ei-kiireellinen toiminta on joulun­pyhinä pysähdyksissä.”

Lommin mukaan joulunpyhinä se, että syödään enemmän kuin tavallisesti, voi kuormittaa myös sydäntä. Jouluna syöty ruoka on usein melko suolaista, jolloin tulee juotuakin enemmän.

Suolainen ruoka ja runsas nesteen nauttiminen voi kerryttää nesteen määrä elimistössä ja kuormittaa sydäntä, jos ihmisellä on entuudestaan esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa. Runsas tai tavanomaisesta poikkeava alkoholin käyttö altistaa tosiaan rytmihäiriöille.

”Suvut kokoontuvat ja myös vanhemmille ihmisille tulee joulun aikaan arjesta poikkeavaa kuormitusta”, Lommi sanoo.

Lommi toivoo, että ne, joilla on entuudestaan tiedossa jokin sydänsairaus, muistaisivat myös pyhinä syödä lääkkeensä ja välttää liikaa kuormitusta.

”Juhlapyhinä voi unikin jäädä vähäiseksi”, Lommi sanoo.

Tiettyjen rutiinien ylläpitäminen on joulunpyhinäkin tärkeää. Lommi suosittelee kevyttä ulkoilua ja mahdollisimman stressitöntä ja kiireetöntä joulua.

Jos joulunpyhien aikaan tulee yllättävää rintakipua, joka ei lähde levolla, kannattaa heti soittaa yleiseen hätänumeroon. Sydänkohtauksen oire voi olla myös äkillisesti alkanut hengenahdistus, johon liittyy voimattomuuden tunnetta.

"Sairaaloissa kaikki ei-kiireellinen toiminta on joulunpyhinä pysähdyksissä. On varauduttu hoitamaan päivystykselliset ja kiireelliset tapaukset”, Lommi sanoo.