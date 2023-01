Triplaepidemia jyllää Suomessa koko kevään, arvioi Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Suomessa jyllää triplaepidemia ja sen kyllä huomaa: jos itse olisi vielä onnistunut väistämään taudin, niin lähipiirissä on jo moni kaatunut sairasvuoteelle.

Keskuudessamme riehuu yhtä aikaa kolme hengitystieinfektiota aiheuttavaa pöpöä: koronavirus, influenssavirus ja RS-virus, joka on pienten lasten merkittävin alahengitystieinfektioiden aiheuttaja.

”Näiden lisäksi kiertää lukuisia lievempiä nuhakuumeita aiheuttavia flunssaviruksia, jotka heijastuvat sairauspoissaoloihin”, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Hän suosittelee tässä tilanteessa käyttämään maskia kaikissa julkisissa tiloissa, kuten liikennevälineissä.

Eeva Ruotsalainen

Saman suosituksen antoi Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC jo joulukuun puolivälissä.

”Triplaepidemia on Euroopan laajuinen”, Ruotsalainen muistuttaa.

”Olen koko pandemian ajan ollut sillä kannalla, että yli 60-vuotiaiden sekä sairauden tai lääkityksen takia koronataudin riskiryhmiin kuuluvien olisi hyvä käyttää liikennevälineissä ja muissa julkisissa tiloissa tehokkaampaa FFP-hengityksensuojainta. Se suojaa vakavan taudin riskissä olevia tartunnalta ja ehkäisee toki myös tartuttamasta muita”, Ruotsalainen sanoo.

Triplaepidemia jyllää Ruotsalaisen arvion mukaan Suomessa koko kevään.

”Influenssaepidemia alkoi joulukuussa ja jatkuu yleensä 3–4 kuukautta eli todennäköisesti ainakin maaliskuulle.”

RS-virusepidemia on tällä hetkellä niin voimakas, että tautipiikki saattaa Ruotsalaisen arvion mukaan olla vain muutaman kuukauden kestoinen.

Koronaviruksella ei sen sijaan ole toistaiseksi ole kausivaihteluita. ”Sitä esiintyy aaltoillen koko ajan”, Ruotsalainen toteaa.

Kaiken lisäksi vatsatautia aiheuttava norovirus on vasta lähtökuopissa. ”Kultakausi tullee olemaan tammi–maaliskuu.”

Huolta aiheuttaa myös etenkin Yhdysvalloissa leviävä koronaviruksen muunnos XBB.1.5. Se tulee Ruotsalaisen mukaan todennäköisesti Suomeenkin.

Toistaiseksi muunnoksesta tiedetään, että se leviää vielä omikronvarianttejakin herkemmin. Lisäksi se saattaa kyetä kiertämään aiempia variantteja paremmin myös rokotuksen ja sairastetun taudin antaman suojan.

”Meillä ei kuitenkaan toistaiseksi ole sellaista tietoa, että se aiheuttaisi vakavampaa tautia”, Ruotsalainen sanoo.

EU-maat päättivät keskiviikkona suositella jäsenvaltioilleen, että ne vaatisivat kaikilta Kiinasta tulevilta matkustajilta alle 48 tuntia vanhaa negatiivista koronatestitulosta.

Ruotsalaisen mielestä vähintä, mitä Euroopassa tulisi tehdä, on tehostaa entisestään jätevesien seurantaa – myös lentokenttien läheisyydessä – sekä sekvensoida sairastuneiden koronaviruskantoja säännöllisesti. ”Näin saisimme ajantasaisesti tietoa mahdollisista uusista varianteista”, hän sanoo.

Koronatautiin ja influenssaan ei pidä Ruotsalaisen mukaan suhtautua vähätellen:

”Edelleen liian vähän puhutaan siitä, että influenssa ja korona voivat aiheuttaa muitakin sairauksia kuin hengitystie­infektion. Ne voivat muun muassa lisätä sydän- ja verisuoni­tapahtumien riskiä. Esimerkiksi yli 65-vuotiailla on influenssaa seuraavan kahden viikon aikana 3–5-kertainen riski saada sydänkohtaus ja 2–3-kertainen riski saada aivoinfarkti”, Ruotsalainen toteaa.

Koronataudissa kohonnut sydän- tai aivotapahtumien riski jatkuu hänen mukaansa kuukausia, jopa vuoden. ”Lisäksi on vielä long covid, jossa monien elinryhmien oirekuva voi koronainfektion jälkitautina pitkittyä jopa kuukausien mittaiseksi.”

Näyttöä on Ruotsalaisen mukaan siitä, että ne jotka sairastavat koronataudin useamman kerran, voivat olla alttiimpia saamaan pitkäkestoisia oireita. Koronarokotukset näyttävät kuitenkin suojaavan long covidilta.

”Siksi on hyvin tärkeää ehkäistä vakavan taudin ja komplikaatioiden riskiä ja ottaa tarjotut influenssa- ja koronarokotteet”, Ruotsalainen sanoo.

” ”Keskimäärin aikuinen sairastaa neljä flunssaa vuodessa, lapsi sitäkin enemmän.”

Flunssa saattaa tuntua erityisen kurjalta siksi, että sellaisia ei ole koettu aikoihin.

”Koronan suojaustoimet ovat saaneet aikaan sen, että flunssaa ei ole tarvinnut kohdata pariin vuoteen. Keskimäärin aikuinen sairastaa kuitenkin neljä flunssaa vuodessa, lapsi sitäkin enemmän”, Ruotsalainen sanoo.

Nyt kun väestön varotoimet on pääosin lopetettu eikä ihmisillä ole sairastettujen, hengitysteitse leviävien virusten tuomaa lyhytkestoistakaan suojaa, tartunnan saa hänen mukaansa helposti.

Jos on huono tuuri, flunssavirukseen voi sairastua uudelleen melkein saman tien. ”Jo pelkästään nuhakuumetta aiheuttavia rinoviruksia on toista sataa. Valikoima on siis kattava”, Ruotsalainen sanoo.

Myös koronatautiin voi hänen mukaansa sairastua uudelleen jo parin kuukauden kuluttua edellisestä taudista.

Eeva Ruotsalaisen ohjeet triplaepidemian varalle: