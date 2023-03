Maija ja Jari Flytströmillä on yhteisiä tavoitteita. He ovat esimerkiksi tehneet yhteisen päätöksen elää terveellisesti.

Hyvä parisuhde auttaa menestymään muillakin elämän­alueilla. Havainnolle on nimikin: Michelangelo-ilmiö. Asiantuntijat kertovat, mikä Michelangelo-pareja yhdistää ja mitä heiltä kannattaa oppia.

Harva 13 vuotta yhdessä ollut pari puhuu toisilleen niin kuin Maija ja Jari Flytström.

”Itsestään selvää on se, ettei missään toisessa suhteessa voisi olla paremmin”, Maija Flytström sanoo.

”Minun vaimoni on aivan paras. Ja jos on sitä mieltä, se on hyvä sanoa toiselle myös ääneen”, kertoo puolestaan Jari Flytström.